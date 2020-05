Ricky Martin y Carla Morrison revelan proceso creativo de rola

La cantautora mexicana Carla Morrison y el puertorriqueño Ricky Martin sostuvieron una plática en vivo, a través de redes sociales, en la que revelaron los detalles de Recuerdo, tema que forma parte de Pausa, EP de seis temas que se estrenó hace unos días.

"Suena súper sexy contigo, muy romántico, ¡me encanta! Cuando te mandé el demo dije 'ok', pero cuando tú lo regresaste con tu voz, dije:'esto está intenso', suena increíble", comentó la cantante a Martín notoriamente emocionada.

"La sigo escuchando y le sigo encontrando cosas a este proceso creativo y déjame decirte, aquí entre nos, que las chicas me dicen es música para hacer bebés", le dijo el boricua entre risas.

La plática fue seguida en vivo por más de 15 mil fans que se conectaron para conocer cada detalle.

"Valió totalmente la pena, fue algo súper rápido, yo te lo agradezco porque me hiciste pasármela tan bien grabando esta canción, creándola, pensando en que te gustara, agregándole cosas desde la sala de mi casa.

"Era como despertar y estar triste porque estamos encerrados, pero, decía: 'no, tenemos una canción que hay que trabajar' y es súper emocionante y hasta ahorita sigo igual, es súper bonito", expresó la cantante Morrison.

Hacer este EP unió los talentos de muchas personas en diversas partes del mundo y los enfrentó a una nueva realidad que Martin asume, pero que no es lo que necesita del todo.

"Este distanciamiento social nos echó a trabajar tú desde París y yo desde Los Ángeles y la compañía disquera desde Miami, nos hemos acercado al futuro, por lo menos en esta producción pude crear un sistema donde todos podemos tener una perfecta experiencia audiovisual, todo el equipo estaba también en Nueva York y aquí en mi casa no tenía ningún apoyo técnico, y déjame decirte que Apple llamó a mi ingeniero para preguntar cómo le hicimos, eso quiere decir que estamos haciendo algo bueno", explicó Ricky Martin.

En esta plática adelantaron que estarán juntos en el escenario, además de anunciar que la proxima entrega del boricua será en septiembre con Play.

"Estoy loco por estar contigo en un escenario. Tenemos que ser responsable y hacer lo que nos decían nuestras abuelitas lavarnos las manos, las máscaras, pero, sí tenemos que tener un concierto, yo no me imagino sin un escenario, sin la reacción del público, obviamente insisto somos responsables de la nueva situación con la qué tenemos que lidiar, pero, yo tengo que estar en el escenario contigo tenemos algo qué decir", comentó Ricky Martin.

"Todos los días escribía algo en el estudio y me preguntaba: '¿qué necesitábamos? necesitamos cosas simples, el recuerdo de tu vida que me hace tanto bien, que me quieran', y ahí está, de momento Pausa y que se preparen porque en septiembre viene Play, jugaremos y a ver qué pasa", concluyó.

Carla Morrison, es una cantante mexicana, hija de dos padres mexicanos, Porfiria Flores e Hilario Morrison. Su padre, Hilario Morrison, antes apellidado Viera, obtuvo su apellido al ser adoptado por William Guy Morrison, nacido en California e hijo de una migrante inglesa llamada Laura Morrison.

Carla Morrison nació y radicó en Tecate los primeros años de su vida. Desde pequeña recibió formación en el arte del dibujo, la danza y el canto, manifestando una especial inclinación por este último.