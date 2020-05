Intensifican revisión a expendedoras de agua en La Laguna

El titular de Regulación Sanitaria de la Jurisdicción Sanitaria número 6, José Luna Riojas, indicó que ante la temporada de mayor consumo de agua purificada, se ha intensificado la toma de muestras en las máquinas expendedoras del líquido. Hasta el momento se han atendido a 35 establecimientos, de los cuales, en 8 se encontraron inconsistencias.

"Aunque nos hemos concentrado un poco más en la revisión de lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, al ya tener presente la temporada de mayor consumo de agua purificada, hemos seguido con la toma de muestras y las verificaciones", destacó.

Comentó que en las verificaciones se han hecho observaciones por falta de aseo y porque no cuentan con el registro actualizado de sus análisis bacteriológicos del líquido, lo que, externó, ya ha sido corregido por parte de los encargados de estos puntos.

Indicó que estos locales deben contar con bitácoras en donde se especifique cuántas veces y quién está llevando a cabo el servicio de limpieza. Los filtros también deben reemplazarse, porque estos tienen un tiempo de vida, por lo que de igual manera quienes estén a cargo, deben presentar el registro de ello.

Asimismo, Luna Riojas comentó que deben contar con un control de fauna nociva, así como los análisis bacteriológicos del producto, "que nos diga qué es lo que están vendiendo, porque si es agua purificada su producto, lo deben de demostrar con este estudio, mismo que por parte de nosotros también llevamos a cabo para observar que efectivamente el agua cuente con las disposiciones de la norma", puntualizó.

Recalcó que de no tener en cuenta estos lugares los puntos anteriores, se colocan sellos temporales de suspensión, hasta que regularicen su situación.

Destacó que los principales verificadores son los ciudadanos, por lo que exhortó a la población a reportar cualquier desperfecto que se encuentren en estos establecimientos al número telefónico 871-716-0774.

"Si el ciudadano ve que no está la tapa de protección en el llenado, que no se ha dado mantenimiento, que se encuentra sucio, es mejor que no consuman en ese lugar, porque sí así tienen afuera, puede estar adentro peor y es también importante que nos lo reporten brindando el domicilio exacto de la purificadora o máquina expendedora de agua, para con ello poder proceder a las sanciones que correspondan", subrayó.

Asimismo, invitó a la población a no comprar agua a vehículos que no están rotulados o adquirir garrafones que no estén sellado y no cuenten con su etiquetado correspondiente, y si desconocen la marca de donde provenga esa agua.

Finalmente, dijo que son alrededor de 150 sucursales de este tipo, entre purificadoras, expendios y máquinas expendedoras, en las ciudades de Torreón, Matamoros y Viesca.