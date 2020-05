Néstor Calderón recuerda el título con Santos

Hace cinco años los Guerreros consiguieron su quinto título de la Liga MX. Ese campeonato fue muy disfrutado por los seguidores albiverdes, incluso, lo consideran muy valioso, ya que en toda la liguilla Santos tuvo que cerrar fuera de la Comarca.

Pero el trofeo lo habían obtenido días atrás, cuando ante su fiel hinchada aniquilaron 5-0 a los Gallos Blancos del Querétaro en el duelo de ida, con una gran actuación de Javier Orozco, quien estremeció hasta en cuatro ocasiones las redes contrarias.

Aunque fueron goleados en la vuelta 3-0, la enorme ventaja fue suficiente para volver a proclamarse monarcas del balompié mexicano y por segunda ocasión consecutiva ante el "Rey Midas", Víctor Manuel Vucetich.

En la semifinal, los entonces dirigidos de Pedro Caixinha dejaron en el camino a las Chivas del "Chepo" de la Torre. En la ida en el Corona, el Rebaño Sagrado salió a firmar el empate sin goles, lo cual aceptó de buena manera el estratega de Santos, para definir la serie en la Perla Tapatía, y así fue.

Al no anotar goles en Torreón, los rojiblancos apostaban por ganar el partido en su estadio ante su gente, pero los verdiblancos tenían otros planes. Aparecieron Djaniny Tavares, "Cali" Izquierdoz y Néstor Calderón, para golear al Guadalajara 3-0, eliminarlos y avanzar a la final.

"Sin duda, es la mejor anécdota que recuerdo con Santos" describió Calderón, la figura de aquél encuentro, donde sirvió un par de asistencias y marcó un golazo de casi media cancha.

"Esa vez, cuando llegamos al estadio, empiezas a visualizar cómo será el partido y qué acciones podrás hacer bien para ayudar a tu equipo" señaló el mediocampista, quien se encuentra pasando la cuarentena en su natal Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Y es que el gol marcado ya lo había anticipado "antes del juego, estaba con mi compadre Sergio Ceballos y con mi amigo "Rodo" Salinas, les dije que iba a meter un gol de larga distancia, desde mediocampo y mira, sí lo conseguí, no desde ahí, pero sí muy cerca de lo que dije y pues fue un golazo realmente, el cual vamos a disfrutar toda la vida".

En cuartos de final estuvo cerca de marcarle a Nahuel Guzmán, pero en el "Volcán" bastó un balón a profundidad a Tavares, para que los Guerreros dejaran en el camino a Tigres, que se presentaba como el líder general del Clausura 2015.

"El 2015 fue un año muy bueno para mí, ahí en Santos me dieron la oportunidad y la aproveché, creo que di todo lo que pude darle al club" indicó Calderón, quien confesó que tal vez debería haber estado más tiempo "no se dieron las cosas así, pero sí estoy muy contento y me siento muy orgulloso de lo que conseguí con Santos".

Reconoció también, que en lo futbolístico, fue un año muy completo y lleno de muchas cosas buenas, de goles y asistencias a granel, por lo que sigue recordándolo con gran agrado.

"Eso queda siempre en nuestra memoria, el haber hecho historia en un club muy importante en el norte de México, que ha crecido muchísimo y que recordaremos a la Laguna con mucho cariño, porque tenemos grandes amigos allá y compadres, creo que es donde mejor hemos estado y vivido, el club fue extraordinario y nos dio toda esa comodidad para poder disfrutar el futbol y poder conseguir ese título de liga que todos queríamos".

De ese plantel santista, Calderón destaca muchas cosas, para poder lograr el objetivo, a pesar de ingresar como octavos a la liguilla "sobre todo, la unión de grupo y compañerismo que teníamos en el vestidor, así como las ganas de trascender en la historia y al final lo conseguimos".

Aceptó que les costó mucho esfuerzo y trabajo el éxito, con un cuerpo técnico bastante capaz que les dio toda la confianza "sin duda, Caixinha nos cambió la mentalidad para jugar, para cuidarnos fuera del campo, ser más profesionales, la metodología que usaba, junto al cuerpo técnico que lo acompañaba como Miguel García, Helder (Batista), Oscar (Farías), (José) Belman, nos ayudaron e impulsaron, al final se juntó la calidad del equipo y pudimos ser campeones".

Sin duda para el "Avión", fue uno de los torneos más importantes en su carrera como futbolista "es el torneo con más goles, no sé si con más asistencias también, pero anoté 7 contando la liguilla, en Toluca hice 5 en un torneo pero tuve un poco más de asistencias, pero sin duda, uno de los años más importante y siempre agradecido por esa bonita oportunidad que me brindaron y también, cómo me trató la gente que es muy apasionada y amable en Torreón, por lo que estamos agradecidos".

Enfatizó que está orgulloso de haber jugado en Santos junto a su público, que se mete al cien por ciento. "Toda La Laguna está viendo al equipo, eso es increíble, cuando quedó campeón, en el recorrido había muchísima gente además que van acompañando, son buenos recuerdos que te quedan".

Con la gran cantidad de amistades y compadrazgos, Calderón adelantó que seguramente estará constantemente en la región para seguir disfrutando de su buen ambiente.

Por lo pronto, Néstor con su familia, se encuentra en cuarentena, tras el paro futbolístico a nivel mundial por la pandemia.

"Estamos encerrados y guardados en casa, salimos lo menos que se pueda, básicamente a la despensa, estoy donde crecí y vive la mayoría de mi familia, aquí estamos desde finales de febrero, cuando me regresé de Salamanca, España, donde estaba jugando".

Manifestó que estos meses han sido un poco raros para él, ya que no puede salir a entrenar. "No puedes ir al gimnasio o mínimo a un campo a correr, ha sido más complicado pero estamos cuidándonos y trabajando un poquito en casa, para no perder la forma física".

"En mi vida personal, he podido disfrutar más de mi familia, de poder ver crecer a mis hijos, disfrutar un poco más a mis padres, porque en 10 años que tengo como jugador, realmente venía muy poco a verlos, solamente en vacaciones".

Durante su etapa de alrededor de ocho meses en el balompié español, tuvo la oportunidad de conocer otro tipo de futbol "lo disfrutamos y bueno, también aprovechamos que estuvimos en Europa, para conocer lugares que a lo mejor de acá (México) es un poco más difícil", concluyó.

7 TORNEOS cortos jugó Néstor Calderón con los Guerreros, llegó en el Clausura 2013.