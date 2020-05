Suspenden Fenadu 2020 por COVID-19

Con el fin de evitar exponer a las familias duranguenses a más contagios por el COVID-19, se suspende la Feria Nacional Durango (Fenadu) 2020, anunció el gobernador José Rosas Aispuro Torres, y exhortó a la ciudadanía para que se mantenga en casa, pues la entidad pasará por semanas críticas a causa de la alta movilidad.

"Está en nuestras manos evitar que el virus cause más daño", dijo el mandatario estatal y pidió no salir a las calles si no es necesario, ya que se prevén más contagios y los servicios de salud serán insuficientes para atender a todos los enfermos.

Consciente de la necesidad de reactivar la economía, debido a que a causa de la pandemia muchas personas se han quedado sin ingresos, el gobernador destacó que en coordinación con las autoridades sanitarias del gobierno federal, se prepara un regreso seguro de la industria minera, el ramo automotriz y de la construcción, que se sumarán a otras actividades esenciales, mismas que al entrar en operaciones, estarán obligadas a cumplir con los protocolos sanitarios para evitar poner en riesgo a los trabajadores.

"Quien no cumpla con esta regla, será sancionado, en este asunto no hay margen para la tolerancia, nadie tiene derecho a poner en riesgo la salud de la población", señaló.

Recordó que a partir del 1 de junio, en coordinación con las y los presidentes municipales, se acordó abrir de manera gradual, los comercios de bienes y servicios, plazas comerciales, mercados, restaurantes, peluquerías y estéticas.

Exhortó a mantener un alto grado de responsabilidad social para la reactivación de dichas actividades, además de reiterar que por ningún motivo podrán abrir los gimnasios, museos, balnearios, teatros, salones de eventos, bares, cines y centros turísticos, debido al alto riesgo de contagio.