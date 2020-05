su salud bucal

LA NUEVA REALIDAD

A esta nueva forma de vida que estamos llevando globalmente, ante la pandemia del COVID 2-COVID 19, le llamamos "la nueva realidad", en donde se está pidiendo por todos los medios que tengamos mucho cuidado en nuestra higiene personal, nuestras casas, oficinas, objetos que utilizamos, forma de toser y estornudar, forma de saludarnos, la sana distancia, de preferencia que te quedes en casa. Las enfermedades de transmisión viral o bacterianas se han presentado de todos los tiempos, llegan y se van, sin embargo, es necesario darle su importancia debida para conocer el desarrollo, atender el conocimiento médico y que se ha aprendido para sobrevivir a estas enfermedades. Sabiendo que hay mucho que aprender sobre todo en microbiología sobre estos minúsculos e imperceptibles transmisores de padecimientos. En 1347-1351 la población se afectó con la peste bubónica o negra enfermedad milenaria, causada por la bacteria yersinia pestis que se propaga con la picadura de las pulgas de los roedores , esta aún se sigue padeciendo en África, Asia y Sudamérica, incluso se ha presentado casos en estados unidos, la manifestación de los síntomas es de 5 a 8 días, y puede causar mortalidad en el 50 por ciento de las personas. Posteriormente hubo una variante de esta peste bubónica, afecto al Imperio Romano de oriente, se extendió del Asia, África y Europa del 541, al 750. Se hicieron estudios en Canadá, en la Universidad de McMaster (2016) reconstruyeron el genoma completo de ese patógeno, obtenido de muestras dentales, estos estudios indican que la plaga se originó en Asia, causada por las mismas cepas de la peste bubónica, yersinia pestis, en otros estudios, concluyeron que en estos episodios, hubo cambios climáticos, se dio una reducción de la luz solar así que el calor y la temperatura resultaron óptima para que la yersinia pestis pudiese liberar una enzima que provoca expansión en el estómago de la pulga y facilita la transmisión. En la edad media una de las medidas que se utilizaron fue la ley quarentino, la cuarentena , esto limito al avance de la peste negra, en 1965 falleció el 25% de la población de Londres donde para controlarla se prohibió a los enfermos salir y marcaban las puertas de sus casas con cruces rojas , cancelaron las reuniones públicas y se ordenó matar a las mascotas, que eran innumerables ya que pensaban que estas propagaban la peste. Uno de sus efectos más profundos fue la percepción sobre la manera de vivir y morir marcando esos siglos como una etapa de transición. No es la única epidemia o pandemia que ha sufrido el mundo, en todas se ha implementado la cuarentena y la sana distancia, los aztecas, tenían Dios " de la sana distancia", Aztepayatl. De todos los tiempos se ha tenido que tener mucho cuidado con la limpieza, "no es una nueva realidad", es volver a las buenas costumbres, lávate las manos antes y después de ir al baño, lávate las manos antes y después de comer, no te toques los ojos te puedes lastimar, limpia tu casa, lava tu ropa, bañate, no te toques la nariz, no tosas y estornudes abiertamente, cuida no salpicar cuando comas, mastica tus alimentos con la boca cerrada, en fin tantas costumbres de "educación" pero es simplemente para el bienestar común. Además, continuar con los cuidados de otras tantas enfermedades que tenemos, hoy en día hay muchos casos de sarampión, el cual se había erradicado, recuerden que hay vacuna, no tengan miedo a colocarse las vacunas que las investigaciones científicas por algo son y estamos en buenas manos. Así mismo tener cuidado con el dengue y el chikungunya, existen, empiezan y en ocasiones también puedes morir. En fin, la realidad es que debemos tener orden, limpieza, cuidados de siempre.

Continuara...