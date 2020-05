La inquietante locura del Joker

EL Joker es un personaje del Universo DC bastante complejo. Todo lo que encierra en su apariencia física y en su perturbadora mente le han dado una gran popularidad desde que llegó a los comics a la fecha. Muchas personas lo aman.

Su historia ficticia fue contada en el cine el año pasado. El actor Joaquin Phoenix se puso en los zapatos del Guasón logrando un trabajo increíble que le redituó en buenas críticas y numerosos premios.

Phoenix retrató tan bien al villano que una gran cantidad de cinéfilos que vieron la película dicen que la trama, en conjunto con el trabajo del histrión, les hizo eco.

"Vi la película y entiendes porqué Joker se volvió malvado, además todo lo que le pasa, como frustraciones y sueños que no se concretan, son cosas que en realidad vivimos los seres humanos y mucha veces quisiéramos vengarnos de quienes nos han dañado o han impedido que logremos nuestras metas.

"Es aquí donde entra la prudencia y el estado emocional de cada quien. Cuántas veces no hemos querido dañar a otras personas por diversas situaciones, pero luego la calma llega, sin embargo, a otras personas esa calma no llega y es ahí cuando Joker puede volverse una realidad en ciertos seres humanos", comentó a El Siglo de Torreón, Andrés Arreola, fanático de historietas.

El pasado 29 de abril, el personaje cumplió 80 años de haber irrumpido en los comics. Debutó en Batman número 40, en el año de 1940. A partir de entonces, se ha vuelto una pesadilla para el Caballero de la noche, Robin, Batichica y hasta la misma Liga de la Justicia.

Sus creadores fueron Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane. Al principio se explicó que se trataba de un asesino en serie, cuya apariencia física estaba inspirada en un comodín con una sonrisa siniestra y que asesinaba a sus víctimas con "veneno Joker", una toxina que desfiguraba sus rostros con una grotesca sonrisa. Además, solía dejar naipes en la escena del crimen.

Su apariencia física -Caracterizada por el rostro desfigurado, la piel muy blanca, el cabello verde y los labios rojos- proviene de los efectos de la caída accidental del criminal en un recipiente de químicos, aunque eso no ocurrió en el filme de Phoenix que dirigió Todd Phillips.

Joker no tiene poderes, sin embargo, suele recurrir a su ingenio para desarrollar armas y dispositivos letales entre los cuales se encuentran barajas con navajas, cajas sorpresas, explosivos en forma de cigarrillos y objetos rociadores de ácido.

A partir de la década de los noventa, se introdujo su aliada e interés romántico Harley Quinn, esto en la serie animada de Batman de esa década. Harley se volvió muy popular.

Guasón ha sido señalado como uno de los mejores personajes y villanos de las historietas. Su popularidad le ha permitido aparecer en una variedad de productos y medios, entre los cuales figuran series televisivas, animaciones, largometrajes, videojuegos, juguetes, ropa y atracciones de parques de diversiones.

DC Comics anunció un artículo de colección conformado por 100 páginas especiales, mismo del que revelaron la portada principal y que podrá ser adquirido a partir del próximo 9 de junio, luego de que la fecha oficial, 29 de abril, se pospusiera debido a la pandemia del coronavirus.

La empresa compartió en sus redes sociales la que será la portada del especial titulado The Joker 80th Anniversary 100- Page Super Spectacular, donde se muestra al Joker, con su emblemático traje morado, una camisa color verde, su peculiar sonrisa y la luna a sus espaldas, lo que representa la antesala de las mejores historias del también llamado "Príncipe Payaso del Crimen".

"El 9 de junio, algunos de los nombres más talentosos de los cómics se reunirán para rendir homenaje al Príncipe Payaso del Crimen, en un artículo especial de colección de 100 páginas. Y DC quiere darles un primer vistazo a algunas de las historias que conformarán este tema histórico", informó DC Comics.

En la publicación aparecerá Batman, pero también Punchline, la nueva novia del Guasón. La historia corre a cargo del escritor James Tynion IV, con el arte de un equipo encabezado por Mikel Janin.

Por su parte, el guionista Gary Whitta es el encargado de contar la historia sobre cómo Joker, logra uno de sus principales objetivos, la destrucción del Hombre Murciélago; Whitta fue el encargo de informar en sus redes sociales que, en la historia, el personaje de Lois Lane (El amor de Superman), será quien dé a conocer la noticia del fallecimiento de Batman.

El especial The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular, tendrá ocho portadas diferentes, a propósito de las ocho décadas del personaje, las cuales correrán a cargo de los artistas Arthur Adams (1940), David Finch y Steve Firchow (1950), Francesco Mattina (1960), Jim Lee y Scott Williams (1970), Bill Sienkiewicz (1980), Gabriele Dell'Otto (1990), Lee Bermejo (2000) y Jock (2010), mismas que ya se pueden visualizar en el portal de DC Comics.

Claves para entender al Guasón

El psicólogo, Humberto Guajardo, ofrece un amplio panorama para comprender las locuras del personaje El personaje del Joker se volvió villano por diversas frustraciones durante su juventud, ¿Puede llegar a justificarse que ante las decepciones personales o profesionales se desarrolle una gran maldad?: "Es cierto que por diversas frustraciones de vida pueden desencadenar varias cosas, pero no podemos hablar de justificar. Una persona que fue lastimada no tendría derecho a lastimar, una persona que fue sometida, no le da derecho a someter desde el punto de vista clínico; puede entenderse, pero no justificarse. No se trata de lo que vivimos, sino de lo que hacemos con eso". ¿Cómo se podría prevenir esto?: "La prevención es tarea de la educación emocional; si una persona se educa emocionalmente frecuentemente va a tener más de control sobre lo que expresa, lo que dice y como agrede o apoya. Si uno no logra manejar sus emociones, éstas tomarán el control; de eso se encargaría la educación emocional". Sin duda, la locura del Guasón ha sido vital para que tenga millones de fans en el mundo, ¿podría decirse que es como un escaparate para quienes no se atreverían a cometer un delito, sin embargo, en su interior sí lo desean?: "Lo que pasa es que muchas personas se identifican con él, así se llama este mecanismo, identificación: yo soy como él, yo siento como él, me pasó lo que a él, quiero hacer lo que hace él. El ser humano tiene mucho al morbo porque esto le genera también una sensación de adrenalina, por eso frecuentemente las noticias más terribles son las que más venden, en cambio, lo agradable, lo bonito pues no vende tanto". La imagen del Joker siempre destaca por su sonrisa y su manera de reír, pero se sabe que no es feliz, es así como viven muchas personas, con una sonrisa fingida, ¿no es así?: " De hecho, más que llamarse sonrisa fingida, se denomina mueca; es decir, está queriendo mostrar una imagen, pero se ve inadecuada, mucha gente le llama falsa porque no corresponde a cómo se está sintiendo. Es una sonrisa de burla, de sarcasmo, incluso retadora, pero ciertamente no es una sonrisa de agrado o de bienestar". ¿Un mal día puede volver al hombre más sano a la locura?: "No, un mal día no convierte a alguien en desequilibrado. Encontramos en la mente humana, elementos: Los primeros se llaman 'factores predisponentes', que son algunas cuestiones que la persona ya trae por sí misma, por su historia, incluso, por su genética, por cuestiones de su desarrollo. Si hay un 'factor precipitante', algo en el medio ambiente interno o externo a la persona que lo perciba como inadecuado, se puede desarrollar un problema serio. Esto puede verse en la película Días de furia de Michael Douglas, si no me equivoco, donde porque al hombre no le sirven en el desayuno unas papas y una hamburguesa desata un caos. Entonces, no, un mal día no provoca esto, sino más bien activa algo que la persona ya trae". La reciente película del villano de DC perturbó a muchas personas, ¿A qué cree que se debió?: "Se debe a que aborda miedos y ansiedades muy primarios, muy infantiles, de ahí que la gente se sintió angustiada al verla. Ver a una persona agresiva y violenta puede perturbar, es por eso que hubo quienes ni siquiera pudieron terminar de verla. He sabido de casos que gente que se salió del cine o le apagó a la televisión cuando estaba viéndola porque genera esta sensación de choque interno muy primario". ¿Cuál sería el consejo ideal para que una persona encuentre la felicidad y sonría desde el alma?: "Para poder tener felicidad y paz interior es muy importante el autoconocimiento. El desarrollo del mismo le permite a las personas a conocer las áreas fuertes y las áreas débiles de su personalidad, cuando una persona conoce sus áreas fuertes, las puede aplicar para sí mismo y su entorno, cuando conoce sus áreas débiles puede trabajar para que no le causen mayores problemas. Se requiere entender que la felicidad no es ausencia de problemas, sino saber manejar las situaciones que se nos presentan para vivir de la mejor manera posible".