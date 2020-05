'Destapan' presunto desvío de recursos en Matamoros

El director de Alcoholes de Matamoros, Jesús López Aranda, declaró oficialmente ante la Comisión de Alcoholes del municipio que los recursos públicos obtenidos por la venta de permisos de cerveza han sido entregados directamente a Roberto Piña Román, primo hermano del alcalde Horacio Piña, por instrucciones de este.

Beto Piña no tiene ningún puesto o cargo en la administración municipal por la cual algún funcionario deba entregarle recursos públicos.

Lo anterior ya es del conocimiento de todos los integrantes de la Comisión de Alcoholes y se deriva del proceso de investigación que se realizó en contra del director por las inconsistencias que había en esta Dirección, principalmente por los decomisos de cerveza e inconformidades en los ejidos.

"Desde el inicio de mis funciones, el presidente municipal me dio la indicación de que el recurso económico obtenido por concepto de permisos de venta de cerveza sería entregado al señor Roberto Piña Román, primo hermano del alcalde. No omito mencionar a ustedes que por concepto de permisos de venta de cerveza cada mes se recauda un promedio de 70 mil pesos, los cuales se entregan de manera íntegra al citado señor, a excepción de tres ocasiones en que el presidente municipal me ordenó entregar la cantidad de 20 mil pesos por ocasión al profesor Jesús Contreras Pacheco. Considero necesario el aclarar al pleno de la comisión que no tengo conocimiento sobre la disposición final de las cantidades recaudadas por permisos de venta de cerveza o si las mismas son ingresadas a la Tesorería Municipal", cita el documento firmado por López Aranda y entregado a la Comisión de Alcoholes.

Mencionó que los decomisos de bebidas embriagantes realizados por la Dirección de Alcoholes se encuentran bajo resguardo de dicha oficina.

Es un total de 240 charolas de cerveza y 426 cartones de cerveza.

Mencionó que en lo concerniente al decomiso realizado al empresario Guillermo del Real Castañeda (ex alcalde de Matamoros), el producto se puso bajo resguardo de la oficina de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), pero el director de Alcoholes desconoce el destino final del mismo.

López Aranda dijo que derivado del acuerdo del Cabildo tomado en la sesión del 30 de abril de este año, la Comisión de Alcoholes le solicitó información sobre los permisos de venta de cerveza otorgados por él en la administración, pero que el contralor le pidió que no diera información más específica.

"Me manifestó que al proporcionar los nombres de los beneficiarios de los permisos estaría violentando la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila, por lo que como director de Alcoholes externé este motivo a la Comisión de Alcoholes a través del oficio número ALCO43/2020 para la negativa de la información solicitada", expuso.

El director de Alcoholes reconoce en el escrito que fue citado como servidor público a comparecer ante la comisión los días 4 y 5 de mayo, informando al pleno en estas reuniones sobre la situación descrita.

El funcionario entregó el padrón de permisos que la comisión le solicitó para de esa manera subsanar la conducta inadecuada de su parte, dijo, en el documento.

También mencionó que el pasado 8 de mayo el secretario del Ayuntamiento, Francisco Salvador Vega de León, lo citó en su oficina y lo conminó a modificar su declaración oral presentada a la Comisión de Alcoholes, pues a su decir dejaba en entredicho la actuación del alcalde violentando cierta normativa: "Lo que podría dar origen a ser destituido de mi puesto como director de Alcoholes y que en todo caso manifestara que los permisos por concepto de venta de cerveza se extendieron de manera gratuita considerando este proceder del secretario como un hostigamiento laboral en contra del suscrito", dice el documento.

López Aranda aseguró que su obligación es denunciar actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegó advertir y que pudieran constituir faltas administrativas.

"Si bien entre mis obligaciones está el atender las instrucciones de mis superiores, también lo es el que las mismas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público y en caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, tengo la obligación de denunciar esta circunstancia, lo anterior lo expongo al pleno de la comisión para los efectos de que haya lugar y resulten procedentes conforme a derecho", indica el documento firmado por Jesús López Aranda.