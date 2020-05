Desvío de recursos

SEñALAN

Director de Alcoholes dice que el propio alcalde le pidió dar el dinero de venta de permisos de cerveza a su primo.

El director de Alcoholes de Matamoros, Jesús López Aranda, declaró oficialmente ante la Comisión de Alcoholes del Municipio que los recursos públicos obtenidos por la venta de permisos de cerveza en Matamoros han sido entregados directamente a Roberto (Beto) Piña Román, primo hermano del alcalde Horacio Piña, por instrucciones del propio presidente municipal. Beto Piña no tiene ningún puesto o cargo en la administración municipal por la cual algún funcionario deba entregarle recursos públicos.

Lo anterior ya es del conocimiento de todos los integrantes de la Comisión de Alcoholes y se deriva del proceso de investigación que se realizó en contra del director por las inconsistencias que había en esta dirección principalmente por los decomisos de cerveza e inconformidades en los ejidos.

"Desde el inicio de mis funciones el presidente municipal me dio la indicación que el recurso económico obtenido por concepto de permisos de venta de cerveza sería entregado al señor Roberto Piña Román, primo hermano del alcalde. No omito mencionar a ustedes que por concepto de permisos de venta de cerveza cada mes se recauda un promedio de 70 mil pesos, los cuales se entregan de manera íntegra al citado señor Piña Román a excepción de tres ocasiones en que el presidente municipal me ordenó entregar la cantidad de 20 mil pesos por ocasión al profesor Jesús Contreras Pacheco. Considero necesario el aclarar al pleno de la comisión que no tengo conocimiento sobre la disposición final de las cantidades recaudadas por permisos de venta de cerveza o si las mismas son ingresadas a la Tesorería Municipal", cita el documento firmado por López Aranda y entregado a la Comisión de Alcoholes. Mencionó qué los decomisos de bebidas embriagantes realizados por la Dirección de Alcoholes se encuentran bajo resguardo de dicha oficina siendo un total de 240 charolas de cerveza y 426 cartones de cerveza. Mencionó que en lo concerniente al decomiso realizado al empresario Guillermo del Real Castañeda (exalcalde de Matamoros) el producto se puso bajo resguardo de la oficina de la Dirección de Seguridad Pública Municipal desconociendo el director de alcoholes el destino final del mismo.

