David Guetta hace concierto 'United at Home' en Nueva York

Con temas como Flames, Say my name, Shot me down, el productor musical y DJ francés David Guetta ofreció su segundo concierto virtual como parte de la iniciativa “United at home”, con la que precisó, se pretendía reunir un millón de dólares para distintas organizaciones benéficas que hacen frente a la pandemia por COVID-19.

En punto de las 19:00 horas con cinco minutos, tiempo de la Ciudad de Nueva York, tanto en sus redes sociales como en diversas plataformas, el DJ comenzó su segundo concierto en la cima de un edificio, desde el que permitió a su público ver cómo la noche cayó sobre él, dominando las consolas musicales, toda vez que, a sus espaldas, se impuso el icónico rascacielos, Empire State.

Al inicio se mostraron tomas aéreas de Nueva York mientras que David caminaba por las calles, casi desiertas, con la intención de reunirse y brindar aplausos a los miembros de la comunidad médica y de emergencia que luchan contra la pandemia en Estados Unidos, momento que dio paso a la presentación de las diferentes organizaciones a las que será destinado el dinero recaudado.

“Los veo a todos en las pantallas, en esta noche muy especial ¿Están listos Nueva York?”, manifestó Guetta colocado detrás de la consola en la que dio inicio al evento virtual con la melodía Empire State of Mind, interpretado por la cantante Alicia Keys, para el álbum The Blueprint 3, lanzado en 2009 por el rapero estadounidense Jay Z.

En su primer interludio al público, que lo vio en las distintas plataformas donde fue trasmitido el concierto, Guetta recordó el evento realizado en Miami, en el que se juntaron cerca de 800 mil dólares, por lo que la meta con esta segunda entrega de “United at Home”, era recaudar un millón de dólares para la Organización Mundial de la Salud, Feeding America, Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France y The Mayor's Fund To Advance NYC.

Mientras el productor realizaba guiños a la melodía Titanium, perteneciente a su álbum homónimo de 2011, en un extremo superior de la pantalla aparecía la cantidad recaudada al momento, la cual llegaba a los 40 mil dólares; tras precisar que podía ver a las personas que se encontraban en zoom y redes sociales, el dj presentó las canciones Flames y Turn Me On, esta última estrenada en colaboración con la cantante Nicki Minaj en 2013.

Tras mezclar los temas Shot me down, Say my name y Ain't a party without me, el productor pidió a la gente que levantara su mano desde casa, con la icónica frase de las presentaciones acostumbradas de música electrónica: “Raise your hands!”, momento en que algunos, de los que estaban enlazados, no se hicieron esperar y lo acompañaron.

A lo largo de la trasmisión, fue común ver a gente mostrando las banderas de sus países de origen, mientras que otros portaron vestimentas creativas que, comúnmente son vistas en los festivales de música electrónica, como en el Electric Daisy Carnival (EDC), celebrado a inicios de marzo en la Ciudad de México, y en el que Guetta se encargó del cierre.

Con vestimentas retomadas de personajes del videojuego “Minecraft”, y de superhéroes de Marvel Cómics, como “Spider-Man”, varias personas se dejaron ver emocionadas en las pantallas del concierto virtual: “¡Wow! No puedo creer esto. ¡Estoy aquí! Con la vista más asombrosa del mundo entero. Esto es como un sueño, nunca pensé que un día podría hacer esto”, expresó por su parte el dj.

“Espero que todos tengan un buen momento, yo estoy teniendo un buen momento ahora. Me siento como en la cima del mundo. ¡Gracias a todos los latinos que nos están mirando! También pueden ir a donar, este día es el día para hacer algo bueno, ¿Pueden sentir el amor, Ciudad de Nueva York?”, gritó David para continuar con su espectáculo, invitando a que la gente siguiera con las donaciones para llegar al millón de dólares.

Para las 20 horas con doce minutos, de Nueva York, la cifra recaudada ascendió a 333 mil 990 dólares, más de una tercera parte de la cantidad que se estableció al inicio, mientras tanto, el francés mezcló temas recién lanzados en la escena musical, como Rain On Me, de la cantante Lady Gaga, sin dejar de lado otros como I Gotta Feeling, del grupo estadounidense The Black Eyed Peas, estrenado en 2009.

Con la luz roja del Empire State acompañando la noche, Guetta llegaba a 357 mil dólares: “Se supone que este es el final, pero no puede ser el final”, sentenció el productor musical, quien siguió con varias piezas musicales, entre ellas 2U, que lanzó al lado de Justin Bieber en 2017, y su toque de la canción Bad Guy, de la multi-ganadora del Grammy, Billie Eilish.

Fue con el tema Lose Yourself, del rapero Eminem, que los ánimos, a la distancia, continuaron elevándose, empero, fue con Without You, canción que David Guetta estrenó en el álbum Nothing but the Beat, de 2011, al lado del cantante Usher, que la trasmisión se acercó a su fin; recién pasadas las 21 horas en Nueva York, la recaudación llegó a 447 mil 276 dólares.