Franco Jara se despide de Pachuca para jugar en la MLS

Franco Jara tomará un vuelo para Dallas, Texas y se reportará con el Dallas FC de la Major League Soccer y dejará el Pachuca como el goleador histórico.

Por medio de una carta publicada en redes sociales, el argentino se despidió de la afición de los Tuzos, del Pachuca, donde jugó cinco años.

"Gracias porque desde que llegué me sentí uno más, gracias a mis compañeros que algunos ya son mis amigos...".

Con los hidalguenses, Jara marcó un total de 76 anotaciones, volviéndose en el máximo anotador de todos los tiempos, superando a Gabriel Caballero con 69.

"Gracias a Pachuca-México, por ser mi casa en estos años. Llegué con nada y me voy con todo.. las personas que me conocen saben que no quiero palco no mi nombre, no quiero premios".

Jara, de 31 años, se fue a Dallas en calidad de libre. Su carta tiene un valor de alrededor de 2.8 millones de dólares.