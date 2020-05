Fanática de Adal Ramones revela demanda de Televisa en su contra

El presentador mexicano de televisión Adal Ramones se convirtió en tendencia en redes sociales, debido a la historia que compartió una de sus seguidoras, en la que recuerda cuando amenazaron con demandarla “por ser fan de Adal Ramones”, según argumentó.

La fanática, identificada como Melissa, relató que todo comenzó cuando ella tenía 15 años de edad y recién había estrenado Otro rollo, programa que condujo Ramones desde 1995.

“Les voy a contar cómo por ser fan de Adal Ramones, Televisa casi me demanda”, inició, “Me propuse ir a su programa, le rogué a mi mamá, conseguí boletos, y mis papás me llevarían a verlo al D.F. (hoy Ciudad de México)”, continuó.

Según explica, tuvieron la oportunidad de convivir, y él se portó “muy lindo” con ella; le llevó un regalo al programa, é interactuó con él en un segmento en televisión, sin embargo, todo se salió de control cuando regresó de la capital mexicana a Tampico, donde residía.

“Sólo tenía en mente una cosa; 'tengo que hacerle su propia página de internet a Adal Ramones', era 1998, no había muchas páginas de internet y a mí se me ocurrió que él merecía una página propia, porque era genial”, narró.

“Así que, con 15 años de edad aprendí HTML y en 1999 abrí una página e inauguré la página de Adal Ramones. Yo misma escaneé todos mis recortes, subí todas mis anécdotas, puse su biografía y toda la información que sabía de Adal, toda”, añadió a su hilo en Twitter.

En ese entonces había poco contenido en internet por lo que cuenta que “diariamente recibía entre 100 y 200 correos de gente de todo Latinoamérica que me agradecían por que les parecía ‘súper padre’”, dijo.

Según cuenta, estaba emocionada por el éxito obtenido, sin embargo, un día recibió un correo de un ejecutivo de la televisora, que decía: “Lo siento, pero tienes que quitar tu página de Adal Ramones porque no es un una página oficial”.

“Si no quitas la página, nos veremos forzados a iniciar una demanda en tu contra por infringir derechos de autor, ya que él le pertenece a Televisa”, continuó; pese a ello, la joven se negó y desató más amenazas del supuesto ejecutivo.

“Toda mi dedicación y todo mi esfuerzo estaba puesto en mi bella página ¿Todo para que nadie la pudiera ver?, no señor, ¡no lo iba a permitir!”, expresó, sin embargo, la insistencia del personal de la televisora, fue cada vez más y decidió borrar el contenido de Ramones.

“Pero, no tumbé el sitio, dejé el sitio activo, e hice un escrito larguísimo donde explicaba que solo tenía 15 años, que era fan de Adal, que no era justo que me obligaran a quitar la página, y que no entendía por qué me quería demandar Televisa”, continuó.

Fue ahí cuando todo explotó, el público la apoyó y su historia salió en el programa de espectáculos Ventaneando: “Daniel Bisogno la leyó a Paty Chapoy”, contó, “La producción de ‘Otro rollo’ me escribió diciendo que lamentaba lo ocurrido conmigo y mi página, y que querían ofrecerme una disculpa pública“.

El relato de la seguidora de Ramones volvió a causar revuelo, pues además de ser tendencia en Twitter, el presentador respondió a su historia: “Melissa; hello! Leí todo el hilo y la historia es increíble. Obvio sé la mayor parte de ella, pero leerla ahora fue increíble. Nunca quítaste el dedo del renglón y eso me encantó. Te deseo lo mejor en la vida que ahora llevas, que tú y la familia que has formado estén muy bien”, escribió.

De igual modo, la periodista Patricia Chapoy, respondió al hilo: “Hola, Melissa que bueno saber de ti y leer lo que relatas. Defender los ideales es lo que nos forma, te felicito”, publicó la conductora sobre la historia que permanece en el cuarto lugar de tendencias.