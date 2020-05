Ryan Gosling se convertirá en hombre lobo en nueva película

El actor canadiense Ryan Gosling será el protagonista de la nueva versión del filme Wolfman que prepara Universal Studios y aún no tiene fecha de inicio de producción.

Tras el éxito de El hombre invisible, dirigida por Leigh Whannell y un elenco que incorporó a Elisabeth Moss, el estudio ha decidido expandir su catálogo de monstruos clásicos, informó la revista estadounidense Variety.

Ryan se encuentra en negociaciones para dar vida al hombre lobo (también filmará una película con un personaje de astronauta), en el proyecto que aún no ha confirmado un director de la nueva versión, aunque se manejan nombres como Cory Finley, quien recientemente dirigió Bad Education.

El guión de la cinta está escrito por Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, quienes formaron parte de la serie Orange is the New Black. Aunque no se tienen muchos detalles sobre la historia, se menciona que podría tener similitud con Nightcrawler, de Jake Gyllenhaal. Otros actores que han dado vida al hombre lobo han sido Lon Chaney Jr. y Benicio del Toro.