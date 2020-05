Kylie Jenner es eliminada del ranking de multimillonarios de Forbes

En agosto de 2018, Kardashian-Jenner, de 21 años, fue calificada por la prestigiada revista como la multimillonaria más joven del mundo. Sin embargo, ahora desmiente tal fortuna y denuncia a Kylie en su más reciente publicación por una "red de mentiras".

En en el reciente informe Forbes sugiere que Jenner y su equipo podrían haber estado inflando el éxito de su negocio de belleza a lo largo de los años,

La revista publicó el viernes los resultados de una investigación sobre las finanzas de Jenner, alegando que ella y su familia proporcionaron información engañosa sobre su fortuna, ahora estimada en poco menos de 900 millones de dólares.

Por su parte, Kylie Jenner rechazó la versión de Forbes y dijo que se trata de "una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas" y que ella "jamás pidió ningún título ni trató de mentir nunca", escribió en su cuenta de Twitter.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period