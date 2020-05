Tijeras que afrontan la adversidad

Fue hace dos años cuando Dagoberto Varela y Joel Luna decidieron fundar la barbería Santo Domingo, ubicada en el fraccionamiento Santa Rosa de Gómez Palacio. Allí, tras las espaldas del templo del Divino Niño, profesaron su fe en un negocio al que pitaron de sueños. Los inicios fueron duros, ganar a cada cliente implicó sacrificio y paciencia, pero la perseverancia rindió sus frutos pese a las caídas.

Varela comparte que incluso en los lunes la clientela solía llenar la agenda. Su principal estrategia era la organización de citas vía mensaje de WhatsApp. Por lo que la mayoría de sus clientes no tenían que esperar en el lugar por un turno.

No obstante, la pandemia de Covid-19 golpeó al negocio. A principios de marzo, algunos clientes dejaron de agendar citas y desistieron de preguntar por los horarios. De pronto, los huecos de tiempo entre los clientes se hicieron más largos y quienes acudían por un corte de pelo cada semana empezaron a ausentarse. Pero ambos barberos sabían que no podían dejar de trabajar, por lo que recurrieron a su ingenio para subsistir.

Así decidieron implementar el servicio de cortes a domicilio con las medidas higiénicas necesarias. Tomaron sus teléfonos celulares y empezaron a ofrecer el talento que les nace al manejar las máquinas y las tijeras. En tiempos difíciles cada minuto es oro y quien busca alternativas tiene más herramientas para no sucumbir ante la adversidad, pues las tarifas de la renta, la luz y el agua no otorgan prórroga alguna.

"Creo que fue lo que más nos pegó: la renta y comprar cosas para la barbería. En esta temporada tenía planeado darle mantenimiento al lugar y conseguir ciertas cosas para el espacio, y pues no se dio. Lo poco que había de dinero tuvimos que usarlo para solventar gastos de renta, de traslados y todo eso", indicó Varela.

Durante los dos últimos meses, los ingresos de la barbería se redujeron en un 50 por ciento. Varela indica que esta crisis económica no se compara a la llamada cuesta de enero, pues sus repercusiones han sido más intensas.

Por su parte, Joel Luna considera que siguen de pie gracias a las personas que aún demandan sus servicios. Además de que ellos mismos tratan de adaptarse a las exigencias del cliente, siguiendo las indicaciones que recomiendan las autoridades sanitarias.

"Todos los días trapeamos con cloro y jabón. Para nuestra herramienta utilizamos un antibacterial. Tratamos de usar alcohol directamente, incluso con las máquinas (…) Hemos tomado las medidas necesarias. Por ejemplo, si viene alguien le indicamos que no traiga compañía, que respete su tiempo y que se vaya cuando terminemos su corte. De preferencia no cortamos el pelo ni a niños ni a adultos mayores", explica Varela.

Otra de las adecuaciones que han tenido que implementar se refiere al horario de trabajo. Ahora sólo abren de miércoles a sábado, cuando antes lo hacían desde el lunes. Además, cada día es atendido por un barbero distinto, para que ambos puedan llevarse un ingreso equitativo a casa.

Pero pese a todo, el ánimo no decae entre el zumbar de las máquinas y la fricción de las tijeras. Saben que sólo son una de las barberías afectadas por la contingencia en la región y que el camino de un emprendedor está tapizado de retos. Vivir al día les ha permitido reflexionar sobre aquellos primeros días cuando el negocio apenas empezaba. Desde esa persistencia lanzan un mensaje a sus colegas: "Hay que aguantar, hay que mantenernos firmes en esto. Es algo que nos ha pegado, pero que también me recuerda a los inicios, cuando a veces no teníamos un cliente en dos o tres días. Y digo: 'Ya, ya lo viví'. Ahora sé cómo afrontar eso", concluyó Varela.

El trabajo de la barbería tuvo que adaptarse a las recomendaciones sanitarias.

Los barberos Joel Luna y Dagoberto Varela resisten a la crisis de la nueva normalidad.

Este tipo de negocios vive al día, pues sus ingresos han disminuido hasta en un 50 por ciento.

Las barberías se sostienen gracias a la fidelidad de sus clientes.

Las crisis siempre arrojan lecciones de aprendizaje.