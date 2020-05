Pide alcalde de Torreón valorar papel de los Municipios

Con críticas a la federación y al centralismo de los "gobiernos estatales" fue como participó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, durante su encuentro virtual del pasado viernes con integrantes de la iniciativa Alcaldes de México.

Zermeño sostuvo una charla en videoconferencia con Jacinta Toledo, alcaldesa de San Cristóbal de las Casas (Chiapas), y Úrsula Carreño, socia de Duomo Estrategias Digitales.

Al cerrar su encuentro, el presidente municipal destacó que "a veces la federación no toma en cuenta ni la opinión de los municipios y a veces los gobiernos estatales piensan también pues que solamente las políticas diseñadas de manera central puedan llevarse a cabo, ya es hora de que el federalismo en México sea una realidad".

El alcalde además afirmó que es necesario que exista una mayor participación de todos los actores de la sociedad para mejorar la construcción de la vida pública, por lo que hizo un exhorto a valorar con mayor frecuencia lo que se genera desde los municipios y sus representantes de gobierno.

Dijo que en el caso de Torreón se han hecho esfuerzos en todos los rubros para solucionar los problemas, incluso cuando no siempre se cuentan con los acuerdos necesarios con otros órdenes de gobierno.

"Me parece que desde la base de los municipios, mucho tenemos que aportar, a veces nos toca hacer la 'talacha'... yo quisiera también que la Secretaría de Hacienda fuera sensible y que aquellos recursos que le tiene que entregar a los municipios, devolverlos cuando se trata de pago de impuestos, pues que no se tarden tanto", solicitó Zermeño Infante durante su participación.

Lanza críticas

