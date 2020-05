Las palabras tienen la palabra

ESTO ES UNA BROMA

Un lector me preguntaba el otro día de dónde viene y que significa exactamente la palabra broma: es un engaño, un chiste, ¿o qué? No le vi mucho problema a la respuesta pero de todos modos la busqué en el diccionario y me encontré con que la broma originalmente es un molusco. ¡Achis! Exclamé extrañado. Y me puse a investigar un poco más.

Encontré que originalmente es un molusco vermiforme, o sea que tiene forma de gusano. Tiene una concha muy pequeña que deja al descubierto como la mitad de su cuerpo. Luego me enteré de que usa las valvas de su concha como mandíbulas y con ellas perfora las maderas sumergidas, o sea el casco de los barcos.

Luego se juntan miles de bromitas y se instalan así en el casco de un barco formando colonias de miles de individuos y entonces se convierten en una carga indeseable para el barco, causándole serios problemas.

Dije antes que era un molusco ¿y esa palabra de dónde sale o qué significa? Molusco viene del latín molluscus que significa blando. Mollu es la raíz de palabras como muelle que es una pieza en la que descansa el auto para que cuando viajemos no sintamos que vamos en una carreta, dura dura, sino en algo más blandito.

También es base del adjetivo mullido. Un colchón mullido es aquel que está suavecito, suavecito.

Entonces estábamos con la broma que se junta con un montonal de sus congéneres y como una manifestación sindical van juntos a adherirse al casco de un barco, y además de formar una carga indeseable, también carcomen la madera con lo cual se debilita.

Un día, tú le dices a un amigo: Oye, ¿tu carro es ese blanco que está allá afuera? Sí, contesta el amigo. Pues fíjate que ¿qué crees?, un camión materialista pasó y le dio un materialinazo. Sale el amigo corriendo a hacer el recuento de los daños y resulta que… nada. Su auto estaba enterito. Era una broma y el chavo no se acordaba que era 28 de diciembre, el día de los inocentes en el que se nos autoriza a "vacilar" al que se deje.

Esa broma es un engaño… una broma pesada, por lo que se relaciona con la broma (molusco) que es una carga pesada e indeseable. Incluso acabo de recordar a mi madre que decía "no hay broma que no sirva", refiriéndose a las cosas que están ahí arrumbadas hasta que un día se le da utilidad.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: Alfredo Centolla. El pajarito de color rojo intenso es cardenal o cadernal.

LE RESPONDO: El nombre correcto es cardenal. La palabra cadernal no existe.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Al verme de mis libros rodeado, no envidio más riqueza ni estado.