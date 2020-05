Castigarán a agentes de Tránsito de Torreón captados en agresión

Habrá sanciones para al menos dos elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal que participaron en una riña registrada la noche del pasado jueves en la avenida Juárez y bulevar La Libertad, luego de la persecución de un motociclista por parte de un agente.

Los hechos se registraron a través de un video que circuló en las redes sociales, donde se observa a varios elementos de Tránsito Municipal sometiendo a un hombre, al que tenían en el piso. Este pedía auxilio, lo que generó que varias personas que se encontraban en la taquería ubicada en el sector intervinieran, mientras que una de ellas grabó lo sucedido, lo que incluso generó una pelea.

El director de la corporación, Pedro Luis Bernal, reconoció que algunos elementos actuaron en forma indebida y serán suspendidos sin goce de sueldo.

Todo inició, dijo el director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal, cuando un agente le marcó el alto al motociclista en el crucero de la avenida Bravo y bulevar Ejército Mexicano (periférico), pero hizo caso omiso y se retiró.

El hombre fue seguido por el patrullero hasta la avenida Juárez y bulevar La Libertad, lo que no debió hacer el agente, pues tiene la instrucción precisa de no perseguir a nadie para no provocar algún accidente.

En el lugar, fuera de una taquería, comenzó una discusión entre el agente y el motociclista, quien intentó agredir con su casco al tránsito y este pidió apoyo de sus compañeros, que sometieron al agresor.

Cuando el motociclista estaba en el piso, gritó por ayuda y varios hombres se acercaron para auxiliarlo y pedirles a los agentes que lo soltaran, pero debido a los ánimos y entre la discusión, uno de los civiles retó a golpes a un elemento y ambos intercambiaron golpes, de acuerdo a la versión de los agentes.

"Los elementos tienen prohibido seguir algún vehículo que huye, para evitar un percance mayor, y en ese sentido el agente actuó mal, por lo que será sancionado con siete o 15 días de suspensión sin goce de sueldo", explica el director.

Respecto al otro agente, aseguró Bernal que también será castigado, "pues no podemos caer en provocaciones. Debemos mostrar una actitud ecuánime y no debemos liarnos a golpes, a menos que esté en peligro la vida del agente".

Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) tomó conocimiento del caso e inició la investigación de oficio correspondiente por la presunta agresión de la que fueron objeto algunos ciudadanos por parte de agentes de Tránsito y Vialidad.

Mediante un comunicado, la CDHEC informó que con la investigación se espera así conocer la naturaleza de los hechos y, si de eso se desprende vulneración a los derechos humanos de los involucrados, se continuaría con el procedimiento correspondiente para garantizar el respeto y protección a los mismos.

"Cabe señalar que la CDHEC se opone a la violencia y a todo acto contrario a los derechos humanos de los ciudadanos", finaliza el documento.