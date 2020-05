Brendan Rodgers revela que padeció COVID-19

Brendan Rodgers, técnico del Leicester, reveló ayer que durante tres semanas sufrió los efectos del coronavirus, mientras que se anunció que la reprogramada temporada del futbol inglés culminará con la final de la Copa de la FA el 1 de agosto.

Rodgers comparó los efectos del virus con lo que sintió al ascender el Kilimanjaro. Dijo que enfermó "cerca de una semana" después que la temporada de la Liga Premier fuera suspendida el 13 de marzo y una prueba posterior confirmó que padecía de COVID-19.

"Lo más extraño fue perder el olfato y el gusto. Uno pierde fuerzas. Apenas era capaz de caminar 10 yardas", detalló Rodgers. "Me sentí como cuando ascendí el Kilimanjaro. Cuando uno llega a cierto punto de altitud, uno realmente sufre al caminar".

El extécnico del Liverpool sigue sometiéndose a dos pruebas por semana, siguiendo los protocolos de la Liga Premier para el combate al coronavirus.

"No se trata de que ya lo tuve, No me estaría realizando las pruebas. Uno nunca sabe", agregó Rodgers.

Por su parte, la Football Association anunció fechas tentativas para las rondas restantes de la Copa de la FA un día después que la Liga Premier indicara que planea reiniciar el 17 de junio.

Los cuartos de final de la Copa de la FA están programadas para llevarse a cabo el fin de semana del 27 y 28 de junio, y las semifinales el 18 y 19 de julio.

Las fases de semifinales y la final por lo general se realizan en el Estadio Wembley, pero la FA señaló que la información sobre las sedes será dada a conocer más adelante.

En otras ligas, las autoridades de Polonia permitirán la presencia limitada de aficionados en las tribunas para partidos a partir del 19 de junio. El público solo deberá ocupar el 25% de la máxima capacidad de los estadios y no se permitirá el ingreso de aficionados del equipo visitante a fin de evitar que realicen viajes innecesarios.

En Suiza, la liga anunció el reinicio de actividades para el 20 de junio en estadios vacíos.

Y en Rusia, los aficionados podrán acudir a los estadios cuando la liga reinicie el próximo mes, siempre y cuando no rebasen el 10% de la máxima capacidad de los estadios.