Congelan cuentas de directivos del Cruz Azul

La polémica y los escándalos siguen rodeando al Cruz Azul, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, informó el club.

A los directivos se les investiga por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por 1,200 millones de pesos.

Además de Guillermo y Alfredo, la UIF también congeló las cuentas de Víctor Garcés, cuñado del presidente de Cruz Azul y quien hasta febrero pasado también era vicepresidente del conjunto.

El conflicto para Guillermo Álvarez, director general de la Cooperativa desde 1988, viene desde 2013 cuando un grupo disidente encabezado por Víctor Manuel Velázquez, exdirector comercial de la cementera, acusa a Guillermo Álvarez de ostentar la dirección general de la Cooperativa desde 2013.

El grupo disidente pide que la dirección de la Cooperativa debe ser ejercida por el Consejo de Administración, lo cual logró el 22 de agosto de 2019 mediante una orden de un Juez de Distrito en materia civil de la Ciudad de México.

El juez restauró la orden legal para destituir como director general de la Cooperativa Cruz Azul al licenciado Guillermo Álvarez Cuevas.

Sin embargo, dicha resolución fue revocada el 28 de agosto por el Juez Quinto de distrito en materia civil que suspendió los efectos de la sentencia previa.

Respecto a las afectaciones para contar con flujo de efectivo para cumplir con las obligaciones salariales y de operación tanto de la Cooperativa como del Deportivo Cruz Azul, la UIF emitió la tarde de ayer una nota aclaratoria que asegura operabilidad financiera.

"La UIF informa que están bloqueadas las cuentas personales de altos directivos de la Cooperativa Cruz Azul por detectar movimientos inusuales en el sistema financiero", dice la nota.

"La cuenta bancaria para el funcionamiento y operación de la Cooperativa así como del Deportivo Cruz Azul están libres con el objetivo de salvaguardar los derechos laborales y salariales de las diversas empresas de la Cooperativa", puntualiza la misma.

Jorge Hernández, vocero de la cooperativa, dijo que están "en la mejor disposición" de aportar a las autoridades todas las pruebas necesarias para deslindar a los directivos de cualquier acusación.

Hernández reconoció que las autoridades actúan como procede, pero consideró la denuncia como un "juego sucio" de algunos socios suspendidos dado que fue interpuesta por un particular.

Su objetivo, añadió en una entrevista, es demostrar a todos los seguidores que Cruz Azul es una empresa "absolutamente transparente" y como el club no es propiedad de una sola persona "no aplicaría" sacar al equipo de la Federación Mexicana de Futbol.

Por su parte, la Liga MX aseveró en un comunicado no haber recibido ninguna notificación ni reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Para la Presidencia de la LIGA MX, y acorde al marco legal de nuestro país, los ciudadanos cuentan con la presunción de inocencia como una condición fundamental.", subrayó la Liga MX en el documento emitido ayer por la tarde, donde reiteró "su plena disposición a colaborar con las distintas autoridades" si se lo requieren.

Episodios polémicos