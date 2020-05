Gerardo Martino pide a Macías no ir a Europa en el mercado de verano

José Juan Macías tiene el sueño de irse a Europa, de hecho es seguido por dos equipos europeos, pero el técnico de la Selección nacional de México, Gerardo Martino, le aconsejó que no se precipite, que aguante un año más jugando en la Liga MX para que obtenga más experiencia y pueda disfrutar su aventura en el viejo continente.

"Coincido totalmente, hay varios caminos, pero yo soy de la idea que le jugador debe salir completamente formado, es decir, si tiene que pasar un año más en México, que lo pase, ya juega en un equipo con camiseta pesada y debe acostumbrarse a esto, para que el traspaso no sea tan grande".

El seleccionador nacional puso dos casos en la mesa, el primero es de un jugador que emigró en un momento muy bueno de su carrera, ha tenido pequeños altibajos, pero la experiencia adquirida le ayudó mucho para irlos sorteando. Es Edson Álvarez a quien se refiere el entrenador argentino.

"Se fue totalmente formado, en un equipo campeón, siendo referente y jugando un mundial, con apenas 21 años y cayó en el Ajax. Hay una actualidad, empezó jugando mucho, ahora no tanto pero se fue formado, preparado para afrontar estos detalles".

El otro elemento es Diego Lainez, quien desde su punto de vista debió permanecer por lo menos un torneo más en México, se fue muy joven y eso de alguna manera, le ha pesado porque las difíciles etapas que se le han presentado, las sobre llevado con algunas dificultades por no tener más experiencia.

"En el caso de Diego, sé que está muy bien, que dará el salto porque está trabajando bárbaro, pero no nos olvidemos que está terminando su formación en el Betis, que debemos agradecer que el Betis trabaja en ese aspecto. El club le dedica tiempo a la formación, pero hay otros equipos que no hacen eso, no esperan y en seis meses el jugador está de vuelta".

El técnico del Tricolor espera que Macías esté bien asesorado, porque por lo menos un torneo más en México, por el peso y presión que hay en un equipo como el Guadalajara, le ayudará mucho a encontrar la madurez que se requiere para el futbol en Europa, donde no tendrá tiempo de adaptación, le exigirán resultados inmediatos, según señaló en entrevista para el canal oficial del Guadalajara.