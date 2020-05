Joe Biden califica la muerte de George Floyd como 'acto de brutalidad'

El exvicepresidente del país dijo que debería existir un mayor reconocimiento nacional por lo sucedido, que deja una “herida abierta de racismo” en Estados Unidos. Además, Biden informó que se ha comunicado con los miembros de la familia de Floyd.

A través de un video desde su casa en Delawere, señaló que “el dolor era demasiado inmenso para que una comunidad pueda soportarlo sola”, por lo que era “necesario un liderazgo real” y criticó los mensajes del presidente Donald Trump, que “alientan a la violencia”.

Al respecto, también mencionó que “no es momento para tuits incendiarios”, sino de un liderazgo que “traiga a todos a la mesa para tomar medidas que erradiquen el racismo sistemático”.

"Creo que es deber de todo estadounidense lidiar con eso (racismo) y hacerlo ahora. Con nuestra complacencia, nuestro silencio, somos cómplices de perpetuar estos ciclos de violencia.

"Nada de esto será fácil o cómodo. Pero si simplemente permitimos que esta herida se cubra una vez más, sin tratar la lesión subyacente, nunca sanaremos realmente”, dijo el virtual candidato presidencial demócrata.

