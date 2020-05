Mariana Rodríguez y Samuel García pierden a su bebé

La influencer Mariana Rodríguez Cantú sorprendió a sus seguidores al anunciar la pérdida del bebé que esperaba junto su esposo Samuel García, senador del estado de Nuevo León.

“Sin saber cómo empezar, pero con mucho dolor y mucha tristeza, tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios”, escribió la blogger en una extensa nota publicada en su perfil de Instagram.

Asimismo, explicó que desde el pasado miércoles comenzó a tener un sangrado que provocó que perdiera al bebé.

"Antier comencé a tener un sangrado. Asustada, pero sin imaginar qué tan malo sería, fuimos con la doctora y me confirmó que algo no estaba bien. Nunca imaginé que esta aventura tan increíble fuera a terminar así"

“Sentí enojo, culpa, impotencia, dolor en mi cuerpo y en mi corazón. No entendía por qué tanta felicidad había terminado en tristeza, por qué después de experimentar tantos cambios tan increíbles en mi cuerpo no entendía por qué después de tantas cosas tan bonitas, ahora tenía que entender y aceptar que mi bebé no llegaría”, añadió.

No obstante, Rodríguez reveló que su doctora les explicó a ella y a García algo que los tranquilizó.

"Quiero que sepan que no fue nada que hicieron o que dejaron de hacer, simplemente, cuando las cosas no vienen bien, el cuerpo es sabio y hace lo que tiene que hacer”, parafraseó en su mensaje.

“No todos podrán imaginar lo difícil que es, pero sepan que, a pesar de esta terrible pérdida, confío en la vida, creo en los tiempos de Dios y sé que sus planes son perfectos”, expresó con optimismo la también empresaria.

Finalmente, la influencer le dedicó unas emotivas palabras a su bebé y a su pareja.

“A mi bebé: me duele saber que no nos conoceremos, que no te tendré en mis brazos, pero sé que me vas a cuidar desde allá arriba y que nos vas a mandar a un [email protected] pronto.

A mi esposo: gracias por tu apoyo siempre, sé que no te gusta verme sufrir, ni llorar y por eso te agradezco que hayas estado a mi lado. Confío en que nos espera una familia hermosa y con muchos hijos. Gracias por estar siempre a mi lado dándome paz”.

El pasado 26 de abril de este año, Mariana y Samuel dieron a conocer que estaban esperando un bebé, exactamente un mes después de haber llegado al altar (27 de marzo de 2020) en una polémica boda religiosa en la Catedral de Monterrey en medio de la expansión del coronavirus.