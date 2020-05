Captan a simios robando pruebas de COVID-19 en India

Un simio fue captado por un técnico de laboratorio robando muestras de sangre de pacientes de COVID-19 que se encontraban en el Lala Lajpt Rai Memorial Medical College, en la localidad de Meerut.

Mientras que el video se ha vuelto viral, las autoridades iniciaron una investigación sobre los hechos y solicitaron al técnico una explicación sobre lo que pasó y sobre sus razones para grabar el video en lugar de informar a las autoridades.

Autoridades de la institución informaron que, además de la investigación, habían vuelto a extraer las pruebas de los pacientes.

Aunque los eventos ocurrieron hace unos días, la noticia trascendió hoy en medios locales cuando el video se viralizó.

Dheeraj Baliyan, superintendente en jefe de la localidad de Meerut, donde se encuentra la institución médica, señaló que sí suelen tener un control de los simios de la región.

"La amenaza de los monos no es nada nuevo aquí, sin embargo, debido al cierre, la Corporación Municipal de Meerut no ha podido enviar a los responsables de mantener el control de los monos", señaló Baliya según el medio local Times of India.

El video viral ha causado angustia entre los pobladores de la región que temen que el mono sea portador de COVID-19 y que pueda propagar el virus.

Sin embargo, las autoridades sanitarias han informado que hasta el momento eso no se ha comprobado, así que la población no debe preocuparse.

"Hasta ahora no se ha informado de ningún mono con COVID-19. Además, ningún estudio ha demostrado que los monos puedan infectarse por el coronavirus al entrar en contacto con un paicente positivo directa o indirectamente. Nada de qué preocuparse", dijo Anil Kansal, director veterinario de Meerut.