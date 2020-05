Regidora Isidra Jiménez se suma al PT en Matamoros

La regidora Isidra Jiménez Navarro se alejó del líder matamorense Jesús Contreras Pacheco, dirigente del norte de Matamoros y del extinto Partido Primero Coahuila (PPC), para sumarse a las filas del Partido del Trabajo (PT). Ella asegura ser ahora parte del equipo del alcalde Horacio Piña, cuya postura ha sido antagónica a la de Contreras.

La regidora hizo el anuncio oficial de su decisión de manera conjunta con el coordinador municipal del PT, José Eduardo Aguilar, durante una rueda de prensa la mañana de este viernes.

"Somos gente que nos dedicamos a trabajar directamente en campo y que nos interesa bastante, como prioridad, ver por el ciudadano, nos entendemos y el objetivo nos une... Yo creo que podemos llevar a cabo muy buenos proyectos en beneficio de la ciudadanía", dijo la regidora.

Isidra Jiménez era parte del grupo de Contreras Pacheco en el Cabildo matamorense, grupo que se deslindó de apoyar la política del alcalde Horacio Piña hace tiempo.

"A partir de este 29 de mayo, me sumo a las filas del Partido del Trabajo y no quiere decir que yo rompa con el alcalde Horacio Piña, al contrario, voy a ser una aliada. Todo en bien del municipio. No es un rompimiento con el alcalde sino todo lo contrario, vamos a formar un gran equipo y llegar con mejores recursos y apoyos al municipio", dijo la regidora.

Sobre el Partido Primero Coahuila, señaló que "de un líder de respeto, aprendí mucho de él, Jesús Contreras Pacheco, mis respetos y mi reconocimiento como un gran político de primera calidad. No hubo un rompimiento, tenemos ideales diferentes, porque formo parte del proyecto del alcalde, yo considero que tomé la decisión en conjunto con mi equipo de trabajo y estamos sobre la línea del alcalde y no queremos estancarnos en problemas políticos o personales, sino ver los que le atañen a la ciudadanía", dijo la actual regidora.

Por su parte, el coordinador municipal del PT, José Eduardo Aguilar, dio la bienvenida a Isidra.

"Le doy la bienvenida a la maestra Isidra que, además, será coordinadora aquí en el municipio, pues aquí así se trabaja, se tienen dos coordinadores municipales, entonces será la maestra Isidra y su servidor, y vamos a trabajar de la mano para seguir creciendo como partido y seguir cerca de la gente", afirmó.