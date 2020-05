Para la fiesta del lanzamiento de su sexto material discográfico de Lady Gaga, llamado "Chromatica" la cantante ha elegido un atuendo muy extravagante al igual que ella. Y es que esta nueva era se caracteriza por toques punk mezclado con una estética futurista y con mucha propuesta. Pero, lo que más nos encantó es que la prenda que llevó para este importante día es de un diseñador mexicano y te traemos todos los detalles.

Gaga estrenó su disco "Chromatica", un material musical que regresa a sus raíces dance pop que la catapultaron a la fama en 2008 con el disco The Fame y después con The Fame Monster. Para este estreno, Gaga llevó un atuendo inspirado en la cantante virtual Hatsune Miku, en una sudadera oversized creación de Jonathan Morales de la marca mexicana No Name Studio.

En entrevista exclusiva con el diseñador, Jonathan nos habló de cómo llegó su prenda a una de las celebridades más importantes del mundo: "fue algo muy inesperado ya que llevo mucho tiempo diseñado moda con propuesta alternativa y de pasar de diseñar en México a enterarte que alguien como Lady Gaga le gustó tu ropa es algo loco. Tuvimos mucha emoción y es algo que me llena de felicidad".

La sudadera que diseñó Jonathan la presentó recientemente en la edición digital del Mercedes-Benz Fashion Week México City y pertenece a la sublínea de No Name Studio, Redo, que aborda el tema de reciclaje como eje narrativo, así como la implementación de la reestructura y deconstrucción de piezas para su venta: "Redu está hecha para reciclar piezas ya existentes.

En vez de tirar todo lo que sobra en el taller, nos enfocamos en reciclar el textil para crear nuevas prendas gracias a esto fue así es como le pudimos enviar a Gaga un par de prendas".

Sin embargo, la pregunta más importante aún sigue sin responderse: ¿cómo es que Lady Gaga escogió esta prenda para estrenarla junto con su disco Chromática? Jonathan Responde, "no hubo una petición como tal, más bien fue una carta de presentación que mi equipo de management y yo decidimos realizar. Con este ánimo, le mandamos cinco prendas esperando que en un futuro las usara. El primero en recibirlas fue su estilista Nicola Formichetti que nos dijo que le encantaba la estética y los procesos que hay detrás de las prendas. Eso nos dio mucho gusto, pero aún no sabíamos si las usaría, hasta ayer jueves, que compartió los videos y vimos que había elegido nuestras prendas para algo muy importante".

Sin lugar a dudas, esta elección representa un momento importante para la industria local y en palabras de Jonathan esa noche fue importante para Gaga pero también para él y su marca: "esto es algo icónico".

Para Jonathan esto representa una gran oportunidad para creer en su trabajo y sobre todo en sus sueños: "Hay que buscar hacer realidad nuestros sueños y tener mucha confianza. Esto es muy importante para nosotros, esto representa la apertura a que volteen a vernos y que comencemos a vestir a todo el mundo".

Esta no es la primera vez que Lady Gaga y su equipo elige diseño mexicano, en octubre del año pasado Gaga escogió joyería de Georgina Treviño.