Sancionarán a tránsitos de Torreón que participaron en gresca

Habrá sanciones para al menos dos de los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal de Torreón que participaron en una gresca registrada la noche del jueves en la avenida Juárez y bulevar de La Libertad, luego de la persecución de un motociclista por un agente.

De los hechos se dio cuenta a través de un video en las redes sociales, donde se ven varios elementos de Tránsito Municipal sometiendo a un hombre, al que tenían en el piso y éste pedía auxilio, lo que generó que varias personas que se encontraban en la taquería de ese lugar, intervinieran y uno de ellos grabó lo sucedido, llegando incluso a una pelea.

El director de la corporación, Pedro Luis Bernal, reconoció que algunos elementos actuaron en forma indebida y serán suspendidos sin goce de sueldo.

Todo inició, dice el director de Tránsito, cuando un agente marcó el alto al motociclista en el crucero de la avenida Bravo y Periférico, pero hizo caso omiso y se retiró, siendo seguido por el patrullero hasta la avenida Juárez y bulevar de La Libertad, lo que no debió hacer el agente de Tránsito, pues tienen la instrucción precisa de no seguir a nadie para no provocar algún accidente.

Ya en la Juárez y bulevar La Libertad, afuera de una taquería, comenzó la discusión entre el agente y el motociclista, quien intentó agredir con su casco al agente y éste pidió apoyo de sus compañeros, que luego sometieron al motociclista.