En nuestro día 36 de Vibremospositivo meditamos con Mercedes Guzmán, quien nos enseña cómo meditar con conciencia y corazón. El ser humano está específicamente diseñado para alinear estas dos cosas y estar en paz.

Esta vez tuvimos el gran placer de estar con la regiomontana y terapeuta Vero Marcos, quien tiene una gran trayectoria como conferencista y nos proporciona tips y herramientas para estar bien con uno mismo. Vero nos recomienda tener una libreta de agradecimientos, donde todos los días al despertar anotemos motivos por los que estamos agradecidos. Sabemos que en tiempos difíciles no es tan simple mantenerse positivos, es por eso que también nos recomienda tener otra libreta del ego, para anotar todos los pensamientos negativos que se nos vengan a la cabeza. De esta manera vamos a poder quitarles el poder identificando que provienen del ego, para transmutarlo y deshacernos de él. Por ejemplo: si pensamos que somos malos en algo, soy enojo, soy envidia, soy control. Al anotarlo te darás cuenta de que en realidad no lo eres, no es algo que te define, probablemente son sentimientos que tengas en esos momentos pero no te pertenecen. Al contrario, algo que debes reafirmar son los pensamientos positivos como afirmaciones: “Yo soy amor, yo soy paz, yo soy iluminación, yo soy alegría, yo soy aceptación, yo soy felicidad”. Si haces esto y lo repites además con tus ojos cerrados, verás incluso cómo empezarás a vibrar diferente. Puedes cambiar tu día y el de los demás con esta técnica, cuando se habla de que tú tienes el control de tu destino, nos referimos a esto justamente. El 96 por ciento de los pensamientos son subconscientes, solo el 4 por ciento son conscientes, por eso debes de entrenar tus pensamientos y debemos trabajar la mente.

Vero nos habló de un tema súper interesante, muchas veces nuestros pensamientos están encaminados hacia lo negativo, porque somos adictos a las emociones. El ser humano tiene una glándula que se activa por dos razones cuando estamos en una situación estresante: para pelear o para escapar del peligro, y cada vez que esta glándula se activa, el cuerpo suelta adrenalina, cortisol y el páncreas genera azúcar, los pulmones se expanden y el ritmo cardíaco se acelera. Esta es una reacción totalmente humana pero más relacionado hacia un instinto animal. Los cavernícolas lo usaban para cazar y para sobrevivir, por supuesto que hoy en día no la necesitamos. Y este instinto animal es lo que a veces nos hace buscar esa emoción, pero hay que tener mucho cuidado porque buscar este tipo de reacción hace que generemos químicos en el cuerpo que no vamos a desechar fácilmente y por lo tanto nos puede a generar a la larga una enfermedad. Hay que hacernos conscientes de nuestras adicciones sentimentales, el primer paso es identificarlas, no las neguemos, y después a trabajarlas un día a la vez.

Quiero confesar que Vero me sacó de mi zona de confort y pude identificar varias adicciones emocionales que ahora trabajo diariamente.

