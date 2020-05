Hacer música le apasiona

No le contaron mal, Christian Nodal va que vuela para convertirse en uno de esos cantautores de habla hispana que llegaron para quedarse tal y como les ocurrió a Marco Antonio Solís y al fallecido Juan Gabriel.

Las letras de Nodal le han abierto las puertas en la industria del entretenimiento y es que lo mismo le canta al amor que al desamor; pero de una manera directa, con metáforas inspiradas en experiencias reales y con arreglos musicales que han sonorizado el sentido del oído de miles de personas que lo siguen.

Nodal sabe que la sencillez es vital para que un artista trascienda. Pese a ser uno de los cantautores más redituables y solicitados para duetos, él continúa llevando su carrera sin poses y consiente de que el público es el responsable de su éxito.

"No hago música para hacer números uno en las listas de popularidad, hago música porque este es mi sueño como ser humano. Como compositor, exponer mis sentimientos me hace sentir muy bien".

"Mientras realice música con respeto, amor y pasión siempre habrá buenos resultados. Hace unas semanas que salió la rola Se me olvidó y me di cuenta, hasta después, que se volvió tendencia en México, Puerto Rico o Colombia. Gracias a todas las personas que me apoyan", expresó.

Christian se refiere al segundo sencillo de su EP de nombre AYAYAY! que ha salido hoy en todas las plataformas digitales, y que originó una charla virtual por medio de la aplicación Zoom con el sonorense.

"Hace un año y tres meses comencé a preparar un disco completo, pero por la situación que estamos viviendo por el coronavirus decidí lanzar un EP con siete canciones y la otra mitad saldrá en septiembre.

"A mí me gusta hacer videos bien hechos de todas las canciones aunque no sean sencillos, entonces por la contingencia esto no sería posible, así que optamos por partir el álbum en dos. De las siete primeras melodías ya se habían dado a conocer Se me olvidó, Amor tóxico y AYAYAY!, cuyos videos los hice tiempo atrás; yo creo que las demás canciones de este primer EP tendrán videos hechos en casa, dependiendo de lo que ocurra", señaló.

El cantautor reconoció que la contingencia sanitaria ha afectado bastante a la industria musical. Está seguro de que en los siguientes meses sólo podrán darse conciertos en línea, pero, consideró que cobrar para que la gente los vea sería algo deshonesto.

"Yo no podría pedir dinero por un concierto mío por internet. Las personas pagan por ir a ver espectáculos completos y sentir la adrenalina en vivo. Acabo de hacer un show en Facebook para una cervecería, pero fue gratuito".

Sobre cómo ha llevado la cuarentena, Nodal dijo que no la ha sufrido tanto porque permanece con su familia, lo que no había podido hacer en los últimos meses, debido a la gran cantidad de trabajo que tenía.

"Cuando inició el año yo contaba con 90 fechas vendidas las cuales se cancelaron. Creo que cantar de nuevo en un escenario se dará hasta inicios o mediados de 2021. Por ahora, lo primordial es que estemos bien y que disfrutemos de nuestros seres queridos".

Por otro lado, Christian agradeció que ciertos expertos en la música lo comparen con Juan Gabriel, sin embargo, aclaró que jamás podría ser como el mismísimo "Divo de Juárez".

"Le meto mucha pasión y mucho corazón a lo que hago. No me considero estar en un nivel como Juan Gabriel. Él fue un grande para componer y fue un gran artista y ser humano, yo en tres años de carrera sigo aprendiendo".

A sus 21 años, Nodal admitió que el amor le ha dado alegrías y tristezas. Aseguro que no le da miedo expresar sus sentimientos, de ahí que en ciertas ocasiones ha llorado en conciertos.

"Cuando veo cuántas personas conectan con mis canciones en los shows me pongo sentimental, me da mucha alegría. Creo que todos los lados del amor son importantes y en mi caso inspiran canciones como Adiós amor, No te contaron mal o Probablemente que expresan situaciones que me han marcado".

Hace unos días, Christian subió en sus redes sociales unos videos en los que aparece cantando en inglés. Al respecto, sostuvo que lo hizo de hobbie aunque no descartó grabar en el idioma anglo en un futuro.

"Subí esos clips de cotorreo, para divertir a los fans y para quitarme la pena porque no domino tanto el idioma. Sí me gustaría realizar una rola en spanglish o en inglés. Eso, yo creo pasará después".