La Premier League regresará el 17 de junio

La Premier League encara la recta final del parón obligado por el coronavirus y lo hace con la seguridad de tener confirmada una fecha para su vuelta, el 17 de junio, y con el objetivo de terminar la competición a principios de agosto.

El balón volverá a rodar en Inglaterra el próximo 17 de junio con el primer objetivo de ponerse al día. Por eso se jugarán los dos encuentros atrasados, el que enfrentará al Aston Villa y el Sheffield United y el Manchester City-Arsenal.

Una vez se jueguen, todos los equipos estarán igualados en 29 encuentros y la competición volverá a su normalidad, aunque obviamente a puerta cerrada, el 20 de junio, con la disputa de la jornada número 30 del campeonato.

La Premier ha decidido esto en conjunción con los clubes en una reunión realizada este jueves, una de las tantas que se han mantenido desde la suspensión del campeonato hace más de dos meses.

Desde que el fútbol parase el pasado 13 de marzo, tras los positivos de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, y Callum Hudson-Odoi, jugador del Chelsea, hasta el próximo 17 de junio, mucho ha llovido y lloverá.

La Premier se vio ante el abismo que supondría una cancelación del campeonato, lo que crearía un agujero de más de 1.000 millones de libras en el fútbol inglés. Salvado este obstáculo, los clubes aún tendrán que llegar a un acuerdo con los grandes operadores de televisión sobre los derechos, ya que estos esperan que los partidos se devalúen al no haber público en los estadios.

Con la fecha confirmada, la Premier se quita de en medio el quebradero de cabeza de tener que conseguir una solución que contentase a todos, tanto al Liverpool, virtual campeón de la competición, como a los equipos involucrados en el descenso o en la lucha por Europa.

Con el retorno del fútbol, se disputarán los 90 partidos que restan y se tratará de acabar para el fin de semana del 1 y 2 de agosto. La final de la FA Cup, competición que paró antes de disputarse los cuartos de final, se podría jugar el 8 de agosto, mientras que las competiciones UEFA están previstas, inicialmente, a lo largo de ese mes.

A que el fútbol inglés haya podido volver a sonreír han contribuido muchos factores. La buena marcha de la Bundesliga, que se disputa sin problemas desde hace semanas, el visto bueno del Gobierno británico y el retorno progresivo de los entrenamientos son algunos de ellos.

A pesar de ser uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, Italia ya fijó fecha para que vuelva la Serie A, una de las Ligas de mayor nivel técnico en el planeta.

Vincenzo Spadafora, ministro de deportes de ese país, informó que el sábado 20 de junio está marcado en el calendario para efectuar la reanudación del circuito liguero.

Sin embargo, los aficionados al Calcio no deberán esperar hasta ese día para ver a los equipos más importantes; de acuerdo con el dirigente, el plan de regreso también incluye a la Coppa Italia, que se quedó en semifinales. Éstas se jugarán los próximos 13 y 14 de junio (Milan vs Juventus e Inter vs Napoli).

Cuando la Liga italiana se detuvo, la Juventus de Cristiano Ronaldo lideraba la tabla general con 63 unidades, una más que el Lazio, su más cercano perseguidor.

La Serie A se reactivará sólo tres días después de la Premier League (17 de junio), según lo dado a conocer por las autoridades del balompié inglés.

II LIGAS la italiana y la inglesa, anuncian las fechas de regreso a los estadios, en el mes de junio.