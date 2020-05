Disminuyen resoluciones de la CDHEC

A pesar que en los meses de marzo y abril hubo un bajo número de quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDHEC), el número de casos concluidos ha sido menor, al registrar en total 269 casos, de los cuales solo 79 fueron resueltos.

Además, en comparación con los primeros cuatro meses del año 2019, el año 2020 ha tenido bajo número de resolución

De las 707 quejas recibidas el año pasado, 173 fueron concluidas, mientras que de las 613 que se llevan de enero a abril del 2020, solo 150 han sido concluidas.

De las 150 que fueron concluidas en estos dos meses de la cuarentena generada por el COVID-19, 29 fueron por conciliación, mientras que otras más fueron por desistimiento, no ratificación o resueltas durante el procedimiento. Además en este periodo de ambos meses en 18 no se acreditaron los hechos Esta misma cifra de no acreditación de hechos se presentó también en el 2019, pero en un periodo de cuatro meses, es decir, de enero a abril del 2019.

En el mes de abril se presentaron 17 quejas por violaciones a los derechos humanos en Saltillo, todos contra autoridades de Seguridad.

De acuerdo al registro de abril, las quejas fueron lesiones, allanamiento de morada, violación a los derechos de los internos e irregular integración de averiguación previa.

Las autoridades señaladas fueron Policía Investigadora, Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), Policía Municipal, servidores del Sistema Penitenciario y Fuerza Coahuila.