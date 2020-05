Presentan proyecto de desarrollo para Torreón

A fin de poder buscar una colaboración entre autoridades municipales y desarrolladores para generar un ordenamiento urbano en los nuevos sectores habitacionales de la ciudad, se dio una reunión para dar a conocer el proyecto Emporia, donde se sustenta el modo en que la ciudad puede contar con las llamadas calles completas.

Manuel Villegas Camil, Ricardo Félix Álvarez y Raúl Urteaga Trani son los socios que lideran este grupo de generación de plusvalía y nuevas comunidades llamado Emporia.

En la propuesta de colaboración presentada para el mejoramiento de la zona norte de la ciudad, dieron a conocer un boceto para mejorar vialidades como el bulevar Centenario, el cruce La Unión, la carretera Torreón - San Pedro y cruce La Paz. Se describió como el desarrollo de avenidas incluyentes, sustentables, de convivencia ordenada de todas las modalidades de movilidad, para poder mejorar el tránsito de las personas y generar un importante cambio en la imagen urbana.

"La unión y alianza de los empresarios con las autoridades es lo que hace que estos proyectos salgan adelante. No podemos solo una o dos personas resolver esto, siempre tenemos que buscar una sinergia, ponernos de acuerdo y de la mano poder ver cómo esto funciona dándole valor a la tierra", precisó Manuel Villegas, uno de los socios de Emporia.

Por su parte, Raúl Urteaga Trani comentó que el reunirse con empresarios y autoridades municipales tiene como objetivo poder lograr consensos, con el solo sentido de colaborar a beneficio de la ciudad. "Es un factor muy importante, lo que queremos proponer es una colaboración entre Municipio y sector privado, esto con el fin de tener un ordenamiento en lo que es el crecimiento, planeación y desarrollo de la región Lagunera", expresó.

Indicó que si no existe un ordenamiento urbano, la región crece desordenadamente, lo que ahuyenta inversiones importantes, "si no hay un ordenamiento, no hay forma de hacer entusiasmar a los inversionistas para que estos lleguen, coloquen aquí sus empresas y se creen empleos de calidad y así tener mayor competitividad", manifestó.

Comentó que en Torreón se han venido aprobando planes parciales de ordenamiento a través de los años, lo cual es positivo, aunque, resaltó que la expectativa que todos los ciudadanos tienen es que estos ordenamientos se cumplan.

Recordó que lo que dio pie a esta presentación, es que el pasado 23 de marzo, se reunieron con el alcalde Jorge Zermeño Infante, quien se entusiasmó con la idea de poder generar proyectos, "nos dijo que necesitábamos precisamente consensuar y tener a los desarrolladores, empresarios y a la comunidad de un mismo lado, para poder trabajar en esto", ostentó.

La idea, dijo, es colaborar en el sentido estricto para enfocar esfuerzos hacia un desarrollo ordenado y no quedarnos atrás de otras ciudades del país, " buscamos que en esta unión de sector privado y comunidad en general, se pueda avanzar y hacerlo bien", destacó.

Por último, enfatizó que, al tomar parámetros de ciudades similares a Torreón y observar qué funciona y qué no, la conclusión a la que se ha llegado es que la unión de esfuerzos de todos los involucrados es lo que logra que se lleven a cabo los procesos de planeación y ejecución de obras.

En esta reunión estuvieron presentes Tomás Galván, director de Obras Públicas; Felipe Vallejo, director de Medio Ambiente: Aldo Villarreal, titular de Urbanismo; así como representantes del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) y de la iniciativa privada.