Pide regidor a síndica no politizar el tema del agua potable

El primer regidor de Torreón, Ignacio García, llamó a la síndica de vigilancia en el Ayuntamiento, Dulce Pereda, a no politizar el tema de la falta de agua en algunos sectores de la ciudad. Se refirió a las declaraciones que realizó la edil el miércoles pasado, en el que acusó al alcalde Zermeño de ser "irresponsable" y tomar actitudes similares a las de una campaña política.

García lamentó que Pereda y la fracción del PRI en Cabildo hayan tomado una "postura para desacreditar" a la actual administración municipal, en la que aseguró "se trabaja por primera vez en muchos años".

"Me llama mucho la atención la terrible frustración de la síndica Dulce Pereda, porque no estaban acostumbrados a que los alcaldes salieran a la calle a trabajar...La verdad es que yo siento y entiendo la frustración de nuestra sindica Dulce Pereda, en el sentido de que se está trabajando por primera vez en mucho tiempo", declaró.

Destacó la actitud del alcalde Jorge Zermeño, quien personalmente ha tomado acciones de ordenamiento y sanidad en espacios clave de la ciudad, principalmente en el Mercado Alianza, en el transporte público y en colonias de todo Torreón, además de que acciones como la entrega de despensas se han llevado a cabo sin orientaciones políticas, según García.

"La gente ha visto al alcalde un día sí y el otro también en las calles, resolviendo problemas, fue y puso orden en la Alianza, en el sentido de que las personas que venden ahí sus productos, con todo lo que nos marcan las normas de salud, pues les instruyó a configurar ahí sus puestos, él personalmente dialogando con los comerciantes", manifestó.

Respecto a los reclamos por la falta de agua y las recientes protestas de vecinos de las colonias Nueva Laguna Sur y Nueva Laguna Norte, afirmó que "falso que Torreón no tenga agua en lo absoluto, entiendo que hay muchas personas que piensan que la administración seguirá trabajando como en el pasado, a base de 'lideresas' y de otras formas, pero por ejemplo la entrega de las despensas ha sido pareja, no se les pide ninguna credencial, no se les pide absolutamente ningún documento…Ya no estamos en otras administraciones, aquí sí se está trabajando y no se vale que jueguen con la gente".

Niega crisis

Lamenta regidor Ignacio García que se desacredite labor del alcalde. * Acusó a la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, de tener "frustración" política. *García negó que Torreón sufra una "crisis por la falta de agua", además pidió no politizar el tema a los ediles del PRI. *Señaló que el alcalde Jorge Zermeño ha resuelto "personalmente" diversas situaciones respecto a la prevención del COVID-19 en Torreón.