Aumentan robos en la Zona Metropolitana de La Laguna

En el Monitoreo de Incidencia Delictiva en La Laguna, de enero a abril de 2020, el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna destaca un incremento en cuanto a los robos a casa habitación. El municipio de Gómez Palacio encabeza la incidencia de este tipo de delito, en comparación con el mismo periodo pero de 2019.

En este rubro, la ciudad pasó de 184 a 285 denuncias, con una variación del 54.9 por ciento (%) y una tasa por encima del promedio nacional. La tasa nacional es de 22.91 % y Gómez Palacio reportó 76.82 %.

En robo a negocio también hubo un incremento, al pasar de 126 a 138 denuncias, mientras que el robo a transeúnte bajó de 77 a 76.

Gómez Palacio también fue el municipio con la más alta incidencia en cuanto a violencia familiar, al pasar de 419 a 500 denuncias. En este rubro la tasa nacional es de 28.24 % y el municipio registra 134.77 %.

En general, Gómez Palacio se mantuvo en términos de homicidio culposo, además de que bajó el narcomenudeo, pero aumentó la violación y el robo a coche de cuatro ruedas.

En Torreón, el robo a casa habitación se mantiene por debajo de la tasa nacional, sin embargo, en dicho periodo y en comparación con 2019, en este 2020 las denuncias se incrementaron de 123 a 161.

En robo a negocio se pasó de 78 a 99 denuncias, mientras que el robo a transeúnte disminuyó de 44 a 33 denuncias. En esta ciudad la violencia familiar tuvo una baja, al reportar 710 denuncias en este 2020 contra 912 que se registraron el año pasado.

En este municipio disminuyeron delitos como el homicidio culposo, homicidio doloso, violación y robo a coche de cuatro ruedas, pero aumentó de 1 a 2 casos el feminicidio.

Lerdo también se mantiene por encima de la tasa nacional en robo a casa habitación, al pasar de 90 a 133 denuncias, con una variación del 47.8 por ciento.

En esta ciudad bajaron delitos como robo con violencia en comparación con 2019 y permanecieron en ceros el secuestro y la extorsión. No obstante, aumentaron los feminicidios, el narcomenudeo y la violación.

En robo a negocio Ciudad Jardín pasó de 26 a 31 denuncias y en robo a transeúnte pasó de 10 a 19 denuncias. En violencia familiar Lerdo está por arriba del promedio nacional, con 191 denuncias contra 167 que se reportaron el año pasado.

En Matamoros el robo a casa habitación también se incrementó, pasando de 37 denuncias a 68 en el periodo de enero a abril. El robo a negocio bajó de 29 a 26 denuncias y el robo a transeúnte pasó de 3 a 5 casos. En este municipio además bajaron delitos como feminicidio, homicidio culposo, narcomenudeo y violación, pero aumentó el homicidio doloso.

La base para la elaboración de este estudio son los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al cierre de abril 2020.

El Monitoreo de Incidencia Delictiva en La Laguna tiene como propósito medir de manera sistemática y rigurosa la manifestación delictiva en la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML).

Sin denuncias

Indicadores, en cero de enero a abril de 2020. *Torreón no registró secuestros. *Gómez Palacio mantuvo en cero los feminicidios y los secuestros. *Ciudad Lerdo no reportó secuestros ni extorsiones. *En Matamoros no hubo feminicidios, secuestros ni extorsiones. *Usted puede consultar más detalles en la página de Internet: http://ccilaguna.org.mx/midlag/.