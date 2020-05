Matías Almeyda envía emotivo mensaje de recuperación a Benjamín Galindo

"Fuerza, Benja. Acá te espero para darte un abrazo como éste", escribió el estratega sudamericano en sus redes sociales, junto a una fotografía en la que aparece con su auxiliar técnico.

"El Maestro" recibió la autorización del conjunto californiano para pasar la crisis por el COVID-19 con su familia en Guadalajara, pero este día su desfavorable estado de salud le obligó a ser hospitalizado y, posteriormente, ser intervenido quirúrgicamente.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con Benjamín Galindo y su familia. Mucha fuerza, Benjamín", fueron las palabras con las que el equipo de la Major League Soccer (MLS) acompañó una foto compartida en sus redes sociales del exjugador de 59 años.

Our thoughts and prayers are with Benjamin Galindo and his family.



Mucha fuerza, Benjamin. pic.twitter.com/2FwCGfVkzR