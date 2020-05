Se alistan Gómez Palacio y Lerdo para reiniciar actividades económicas

Además de la industria minera, automotriz y de la construcción y como parte del programa Reinicia Laguna, este lunes primero de junio y de acuerdo a las particularidades de cada ayuntamiento de la región Lagunera de Durango, se podrán reanudar actividades de manera gradual en materia de comercio de bienes y servicios, plazas comerciales, mercados, peluquerías y estéticas.

El gobernador del Estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres dijo que todas las empresas que pretendan abrir a partir de la próxima semana, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para poder reiniciar sus operaciones y evitar la propagación y contagio del COVID-19 entre sus trabajadores. Aclaró que aquellas compañías que incumplan con las medidas sanitarias, deberán cerrar.

“Además de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, tenemos también hoy ya, una emergencia económica que nos obliga al reinicio gradual de las actividades. Por eso, todas estas acciones las tenemos qué hacer en plena coordinación con las y los presidentes municipales, en coordinación con las autoridades federales”, señaló.

Recordó que los negocios que no podrán abrir son gimnasios, museos, balnearios, teatros, salones de eventos, bares, cines y centros turísticos, entre otros.

En su intervención, la alcaldesa de Gómez Palacio Marina Vitela indicó que en la actualidad, el epicentro de la pandemia por el COVID-19, altamente contagiosa y mortal es América Latina y que todo lo que está sucediendo es un acto de salud histórico e inédito. Por lo anterior, señaló que el regreso a la nueva normalidad, implicará el cumplimiento de los semáforos de salud así como de la aplicación de sanciones para las empresas que no cumplan con las reglas sanitarias.

“Es importante mencionar esta parte porque la sociedad ha dado muestra de desorden, esta pandemia nos ha dejado una gran lección, que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo desde el estado y los municipios vecinos de poder contener en diferentes acciones, sin embargo, lo que hemos visto es que la gente no entendió, la gente sigue saliendo, estamos arriba de la movilidad permitida para bajar la pandemia, el virus se contagia a través de las personas, se mueve una persona que sale positivo y va contaminando.

Hoy en la calle ya podemos encontrar gente positiva asintomática que es el caso más grave porque no sabemos y no podemos tomar esta precaución porque no sabemos que está enferma”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera dio a conocer que este viernes, el Cabildo del Ayuntamiento discutirá el dictamen referente a la reanudación de actividades del próximo primero de junio.

Mencionó que en Lerdo, el área restaurantera podrá prestar servicio a los ciudadanos para consumo presencial hasta en un 50 por ciento de su capacidad mientras que los negocios de comida no formales como los dedicados a la venta de gorditas podrán brindar su servicio para llevar. Las estéticas, barberías negocios del mismo giro, podrán atender con cita y solo a una persona a la vez sin acompañantes, con el único fin de salvaguardar la integridad de los habitantes.