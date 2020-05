Luis Figo no se arrepiente de haber dejado al Barça para llegar al Real Madrid

El legendario exfutbolista portugués Luis Figo rechazó arrepentirse de fichar por el Real Madrid después de su etapa como jugador del FC Barcelona, cuyos aficionados calificaron aquel traspaso como "una traición".

"Fue una decisión personal y el paso de los años me demostró que fue acertada. Soy extremadamente feliz de haber fichado por el Real Madrid", confesó en entrevista con una televisora brasileña.

El exatacante representó cinco temporadas al conjunto blaugrana antes de convertirse en el "as bajo la manga" de Florentino Pérez, quien, para convertirse en presidente del Real Madrid en el 2000, prometió a la afición merengue el fichaje del lusitano.

Figo se convirtió rápidamente en un referente del equipo de Chamartín y logró ganar dos Ligas y dos Supercopas de España, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, una época dorada que tuvo su fin debido a la llegada del técnico brasileño Vanderlei Luxemburgo a Madrid.

"El inicio de mi relación con él fue normal, de entrenador y jugador, pero después las cosas se fueron deteriorando un poco y acabé saliendo del Madrid porque no me ponía a jugar. No eran razones técnicas, sino de otro tipo. La experiencia con Luxemburgo comenzó normal, pero acabó por terminar negativa", sentenció.