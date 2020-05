Festival de Cannes revela fecha para anuncio de su selección oficial

A nombre de Pierre Lescure, presidente del Festival de Cannes, y Thierry Frémaux, delegado general del mismo, la justa compartió en su portal oficial, que la selección oficial será anunciada el próximo miércoles 3 de junio a las seis de la tarde, esto a través de su sitio y de las redes sociales del festival.

“El evento tendrá lugar como todos los años desde la UGC Normandie en París. En esta ocasión, el delegado general del festival revelará la Selección Oficial 2020, compuesta por películas que se beneficiarán por su estreno teatral y su presentación en ciertos festivales de la etiqueta de Cannes”, manifestó el Festival en su portal.

See you on Wednesday 3 June at 6:00pm, live on @canalplus , the Festival's website and social media for the announcement of the #Cannes2020 Official Selection.

The chosen films will be given the Festival's stamp of approval to see them along the way!https://t.co/EPqzF9kYtE pic.twitter.com/6pVryg3urT