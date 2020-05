Billie Eilish, la insurrección cantada

Recientemente la joven cantante y compositora estadounidense Billie Eilish publicó un cortometraje en su canal de YouTube titulado Not My Responsibility, el cual contiene un contundente mensaje contra el body shaming que en español significa, literalmente, avergonzar a alguien por su cuerpo.

El material producido y dirigido por la misma cantante, ya se había estrenado durante la gira Where Do We Go?, aplazada en marzo debido a la pandemia, pero ahora ya se encuentra disponible en la plataforma antes mencionada. En este, se puede observar a la cantante cómo va quitando poco a poco su ropa mientras en voz en off recita un discurso en contra de la acción de valorar a alguien solamente por su cuerpo. Y comienza con cuestiones como "¿Me conoces? ¿Realmente me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo..."

Desde su aparición, la joven no solo ha dejado claro el talento que posee, también es cotundente cuando muestra que su mensaje va más allá de solo asumirse como una artista para llenar auditorios o estadios. Ella tiene algo que decir, está cansada de los estereotipos, su propia imagen es una revolución para contrarrestar la idea de cómo debe verse una mujer y es precisamente en el cortometraje en donde retoma el tema al expresar "Algunas personas odian lo que me pongo, algunas personas lo alaban, algunas personas lo usan para avergonzar a otros, algunas personas lo usan para avergonzarme. Pero los siento mirando siempre y nada de lo que hago pasa desapercibido. Así que mientras siento sus miradas, su desaprobación o su suspiro de alivio, si yo viviera por ello no sería capaz de moverme nunca ¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más suave? ¿Más alta?..."

Así, mientras va recitando todas estas ideas, Billie va quitándose la ropa para al final acabar hundida en el fondo de aguas negras. No sin antes concluir "Si me pongo lo que es cómodo no soy una mujer. Si me despojo de mis prendas soy una puta, aunque nunca has visto mi cuerpo, aún así lo juzgas y me juzgas por eso ¿Por qué?..."

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, es uno de esos talentos que trabajaban en la soledad de un cuarto y con la alianza de alguno que otro aparato de audio. Fue el poder del internet el que se encargó de sentenciarla a su actual fama. Aunque para unos está sobre valorada, sus logros dentro de la industria musical respaldan y refuerza su propuesta que discurre entre el pop alternativo, el electro pop y el indie pop.

De sus inicios, la artista ha comentado que desde niña tuvo un lazo con la música y que a temprana edad compuso su primera canción. Fue educada en casa y desde ahí aprendió de baile, de composición, de piano y de ukelele. También gestó una alianza con su hermano Finneas con él que, incluso luego de firmar con Interscope, continúo produciendo música en la intimidad de la habitación de él. Fue Finneas quien le escribió su single de debut, Ocean eyes, que publicó en SoundCloud desde su casa cuando Billie tenía solo 13 años. El sencillo se hizo viral de inmediato.

Su llegada fue una explosión y de la noche a la mañana se comenzó a hablar de una chica de cabello de colores que parecía susurrar mientas cantaba. Su primer hit fue la canción Bad Guy, que según la revista Billboard, con ese tema, Elish se convirtió en la primera artista nacida en el siglo XXI que ha colocado una canción en el número uno de la lista Hot 100 (el ranking de los 100 sencillos más vendidos en EEUU)

De inmediato se convirtió en un icono juvenil y su estilo comenzó a marcar pautas. Se aparecía en sus presentaciones con ropa ancha y un semblante serio. Ella no representa lo políticamente correcto, pero, quién de su edad lo es. Por ello The Guardian llegó a describirla como "el icono pop que define la ansiedad adolescente en el siglo XXI".

Su primer álbum de estudio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, se publicó el 29 de marzo de 2019. Según datos de la RIAA (Recording Industry Association of America, una asociación estadounidense que representa a la mayor parte de las compañías disqueras), a lo largo de su carrera ha logrado dos canciones con Disco de Platino: Ocean Eyes y Lovely, esta última con Khalid, y siete sencillos con Disco de Oro. El álbum se llevó el galardón a Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal de Pop en los premios Grammy del 2020. Asimismo, Eilish ganó como Mejor Artista Nuevo, y su éxito Bad Guy ganó como Canción y Grabación del Año.

Actualmente la joven artista ha participado en diversos eventos virtuales, tocando desde casa junto a su hermano y productor Finneas.

Seguramente cuando todo esto termine Billie Eilish seguirá impactando a su fans, que cada día, se multiplican.