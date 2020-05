Recibe Condusef quejas en línea

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), puso en operación el Módulo de Atención Remota Generalizado (Margo), por medio del cual se pueden interponer quejas desde casa o el trabajo.

La queja se puede presentar cualquier día de la semana, incluyendo sábado y domingos y a cualquier hora, en contra de instituciones bancarias, Afores, aseguradoras, Sociedad de Información Crediticia (SOFOM) reguladas y no reguladas.

También se pueden interponer quejas contra Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap), así como Sociedades Financieras Populares (Sofipo), situación que ahora cobra mayor utilidad en atención a las medidas preventivas que se deben adoptar ante la contingencia por el COVID-19. La dirección es www.condusef.gob.mx.

En la primera etapa del portal Margo, es posible presentar solicitudes de queja respecto a los sectores señalados, incluyendo productos y causas con mayor número de reclamaciones recibida en la Condusef el año pasado.

En relación a las Afores, se incluyen la separación a unificación de cuentas, retiros totales o parciales de cuentas y trámites no atendidos por las Afores.

En cuanto a las Aseguradoras, las quejas pueden ser por trámites no atendidos o cancelados sin justificación, problemas con el pago de indemnización y cancelaciones de pólizas no atendidas.

Respecto a los bancos, Sofom, Sofipo y Socap, las quejas son por solicitud de entrega de recursos no atendidas en cuentas de depósito, inconformidad en el cobro de comisión, transferencia electrónica no aplicada o no reconocida, o que el cajero automático no entregue la cantidad solicitada.