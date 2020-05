Sindicato se manifiesta en presidencia de Gómez Palacio

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del municipio de Gómez Palacio se manifestó ayer en la explanada de la presidencia municipal para denunciar incumplimiento del contrato colectivo de trabajo que incluye la entrega de algunas prestaciones laborales.

"No nos han entregado nuestras prestaciones sindicales, eso lo tenemos en un contrato colectivo de trabajo firmado por la administración pasada, pero ahí viene en un párrafo que nos sigue rigiendo (el de 2019) si no nos firma el contrato colectivo (de 2020) la actual administración, no lo firmaron, le tocaba a la mesa directiva saliente", dijo el líder sindical, José Manuel Marín Gutiérrez.

Mencionó que conforme a la cláusula quincuagésima, la firma del contrato de este 2020 se debió llevar a cabo en diciembre del año pasado para entrar en vigor en enero pero no fue así.

Además de que las prestaciones laborales que denuncian es la entrega de material de limpieza y deportivo, becas, apoyos alimentarios, la absorción de gastos funerarios y donación de vehículos para trasladar a enfermos y comisiones sindicales, entre otros.

"Se nos hace a nosotros muy raro esto, ya tuvimos pláticas con los funcionarios, entendemos nosotros lo de la pandemia, pero también que volteen y nos miren a nosotros, porque sí están entregando despensas y kits de salud al pueblo, nosotros también somos pueblos y estamos trabajando todavía", refirió.

El sindicato también alega que el Municipio quiere quitarle las prestaciones laborales al personal pensionado y desaparecer algunas cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

También señalaron que no se han liberado 13 pensiones, de las cuales, ocho son por cesantía, dos por 25 años de servicio ininterrumpidos y tres por incapacidad total y permanente. Según Marín Gutiérrez, el gremio aglutina a 1,134 personas; de esta cifra, 669 son activos, 356 pensionados y 109 beneficiarios.

La protesta comenzó después de las 12:30 horas aplicando la sana distancia; los manifestantes portaban pancartas de varios colores con frases como:

"Estamos como representantes exigiendo las prestaciones que corresponden al gremio", "Activos, pensionados y beneficiarias. Somos un solo gremio", "El gremio sindical también somos pueblo", "Exigimos la liberación de pensiones" y "Exigimos el cumplimiento a nuestro contrato colectivo vigente".

Fue hasta casi las dos de la tarde que personal del Ayuntamiento, entre ellos el contralor municipal, Carlos Antonio Rosales Arcaute, salieron a dialogar con los quejosos. Se les dijo que se atendería a una comisión para abordar dicha inconformidad.

Contrato

Piden solución. *El contrato colectivo de trabajo de 2019, incluye la designación de 70 a 75 becas mensuales, 20 apoyos para estudiantes universitarios y 30 premios por puntualidad al mes. *La cláusula décima dice que en ningún caso, el cambio de Poder Público Municipal podrá afectar los derechos de los trabajadores de base, eventuales, pensionados, jubilados y pensionadas benedificarias (pensionistas).