Vibremospositivo

Resiliencia y esperanza

En nuestro increíble día 36 meditamos con Mercedes Guzmán y nos enfocamos en la gratitud, hay que saber apreciar todo lo que vemos a nuestro alrededor y agradecerlo.

Fue un honor tener este día a mi gran amiga Teresita Adorno, empresaria de Paraguay, quien nos cuenta su increíble historia. Ella se dedica a la agricultura y ganadería, comenzó en esta industria cuando recién se casó, desde cero, ya que no tenía ningún conocimiento. Paso el tiempo y decidió divorciarse, después de esto continuo sola y ahora su empresa es reconocida, y respetada dentro del entorno durante estos 20 años. Esto no es fácil para una mujer soltera, en un gremio liderado por hombres, pero ella siempre logra lo que se propone.

Al pasar de los años, nos cuenta Teresita que sintió un nódulo en las mamas que se convirtió en inicios de cáncer, uno muy fuerte y muy agresivo, por lo que ella tomó la decisión radical de masectomía. No se hizo ningún tratamiento, ya que era muy nuevo y quería terminar de raíz con el problema. Después de dos años encontró de nuevo un nódulo en la clavícula, y en ese momento se realizó el tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Nunca se dejó vencer, el ejercicio la mantuvo motivada. Debido al ramo al que se dedica, Teresita no podía mostrar su enfermedad ni debilidad, y ella siguió trabajando normalmente con toda motivación durante el tratamiento. A pesar de haberle removido todos los ganglios del brazo, su brazo está intacto, y con toda la movilidad.

Es increíble que a pocos meses de esta entrevista, Terista tuvo una tercer recaída, una metástasis en el cuello aunque ha sido duro. Respondió muy bien a la radioterapia y va de nuevo positiva en la recuperación sin perder la esperanza y la positividad y decidió compartirlo con nosotros. Es increíble ver la fuerza de esta gran mujer que sigue luchando como una guerrera.

Su refugio ha sido el arte y el ejercicio, ella ha trabajado mucho en su mente, ya que sabe la importancia de lo que es la tranquilidad y la salud mental para salir adelante. Siempre está con la conciencia plena, dejó de andar en piloto automático y comenzó a vivir en el ahora más que adelantarse. Y eso es lo que le han dejado todas las vivencias difíciles, desde su divorcio, un secuestro, el manejar una empresa y ser la cabeza solitaria de una familia. Ella vive todo esto con filosofía y sobre todo una increíble fortaleza que ha construido a base de meditaciones, cambio de pensamiento, la escritura y el amor propio.

No cabe duda que es un ejemplo a seguir Teresita no pierde la esperanza de realizar un triatlón, se propone metas que la motivan a seguir como estas, que la van sacando adelante día a día. Recuerda valorar lo que tienes, vivir un día a la vez y sentirte agradecido por todo lo que tienes, así como también por todo lo que no.

Sin duda alguna, Teresita llego a mi vida y la marcó, y es una luz que va iluminando todo lo que toca a su paso. Gracias Teresita por ser una líder, un ejemplo y sobre todo por ser mi amiga.

Lo digo y lo seguiré repitiendo, ella, Joel y Kamila son mi familia de Paraguay, gracias por abrir los brazos a la vida y gracias por liderar con el ejemplo.

