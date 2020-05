Ante repunte de casos de COVI-19, exhortan en Gómez Palacio acatar medidas sanitarias

Luego de que se ha observado un repunte en los casos de COVID-19 previsto para estos días, en lo que puede representar el "pico" más alto de contagios y casos confirmados de la pandemia en México, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez hizo un llamado a la población, pero de manera específica al personal municipal, a observar rigurosamente las medidas sanitarias, principalmente la sana distancia.

"Esta etapa que viene, viene muy complicada. Es fundamental que ustedes, que son los responsables de cuidar el equipo, se protejan", instruyó a los titulares de las diferentes dependencias municipales.

Vitela puntualizó que además de dar ejemplo a la ciudadanía sobre los cuidados que se deben tener con motivo de la pandemia, los trabajadores municipales deben ser minuciosos con el cuidado de su salud.

La presidenta de Gómez Palacio además indicó que al inicio de la contingencia y durante estas semanas se ha estado dotando al personal de cubrebocas, lentes, caretas, overoles y guantes, para protegerlos de un posible contagio.

Indicó que todos los equipos de la presidencia municipal son vigilados por la sociedad y deben ser ejemplo de la observancia de las medidas sanitaria.

Lamentó que a estas alturas de la pandemia haya gente que todavía no cree en esta enfermedad o que no tran grave, y que por no cuidarse, hoy se encuentran hospitalizados.

Por ello, insistió en la necesidad de mantener el uso obligatorio del cubrebocas en todo momento cuando se esté en vía pública, oficinas de Gobierno, o los establecimientos de actividades esenciales; el lavado frecuente de manos, uso del gel antibacterial y la sana distancia, que debe ser de un metro y medio entre cada persona.