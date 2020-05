Bloquean vialidad por falta de agua

Vecinos de las colonias Nueva Laguna Sur y Norte de Torreón se sumaron a las quejas de falta de agua en la ciudad y decidieron llevar a cabo un bloqueo vehicular en el periférico durante varios minutos, situación que generó desorden vehicular y hasta reclamos por parte de conductores.

Ayer por la mañana, unas 50 personas, principalmente madres de familia, se colocaron en línea recta sobre el periférico y la carretera a La Unión, justo a un costado del paso elevado en la zona. Con pancartas y gritos, reclamaron la falta de suministro de agua potable desde hace meses, lo que ha provocado afectaciones a sus vidas diarias, especialmente en la actual temporada de calor.

"Nos dicen que no hay presión, supuestamente. No es creíble porque en tiempos de elecciones y tiempo de frío sí tenemos agua, ahorita es una desesperación tremenda. Somos ocho personas en mi casa y no podemos usar ni el baño bien; que el alcalde Zermeño nos dé la cara, que nos cumpla", reclamó la señora María de los Ángeles, habitante de la colonia Nueva Laguna Sur.

La vecina del sector admitió que en ambas colonias existen personas que no pagan a tiempo sus recibos, pero quienes sí cumplen con sus obligaciones igual se ven afectados por la falta de suministro regular de agua.

Alrededor de las 10:40 horas las protestas subieron de tono y comenzaron a registrarse confrontaciones con transportistas y automovilistas. Fue entonces que intervinieron elementos de la Policía Civil Coahuila, quienes solicitaron a los manifestantes esperar bajo el paso elevado mientras llegaban representantes de Atención Ciudadana del Simas Torreón.

Más tarde acordaron con las autoridades la entrega de agua mediante pipas, tanto en la Nueva Laguna Sur, como en la Nueva Laguna Norte.

El propio departamento de Comunicación Social del Simas Torreón informó más tarde que será en los próximos días cuando se lleve a cabo una nueva interconexión con la tubería de ambos sectores, misma que aumentará el gasto regular de líquido y beneficiará a todos los habitantes conectados.

También se detalló que seguirán entregando agua en pipas cada 48 horas, acciones que abarcarán los domicilios en los que se vaya haciendo un recorrido programado previamente.

Los reclamos de las colonias Nueva Laguna Norte y Sur se unen a los de vecinos de Viñedos, Santa Bárbara, Las Isabeles, Frondoso y de otras más en el sector norte de la ciudad, las cuales se han registrado desde hace varias semanas.

En todos los casos, el Simas Torreón ha argumentado situaciones "fuera de control" del propio organismo.

Fue en los casos de colonias del norte que primero se indicó que la suspensión del suministro se debía a fallas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego se informó que era necesario un ajuste en el pozo 5R, que surte a la zona.

La gerencia técnica del Simas Torreón señaló que existe "total apertura" para atender los reclamos de la ciudadanía en todos los sectores.

