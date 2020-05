Denuncia fraude en Jóvenes Construyendo el Futuro

Martha Carolina tiene 27 años, es madre soltera y denuncia que la defraudaron por medio del programa federal "Jóvenes Construyendo el Futuro", que vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan con empresas, talleres, instituciones o negocios.

La mujer dice que por medio de una "conocida" llamada Katia Rodríguez, la dieron de alta como beneficiaria del programa y el centro de trabajo que la ocupó fue una supuesta empresa con dirección en Aquiles Serdán del municipio de Lerdo. El folio de registro fue el 4431086 y la fecha de inicio de capacitación sería el lunes 20 de abril de 2020, cosa que nunca pasó.

Martha Carolina cuenta que a causa de la pandemia por el coronavirus, el trabajo lo realizaría desde casa por lo que nunca conoció el centro de laboral, además de que por medio de Katia, en un principio solo recibió 500 pesos de un total de 3,748 pesos mensuales que reciben los beneficiarios una vez que se inscriben como becarios.

"La muchacha que me contactó, yo pienso que trabaja con el dueño de la empresa y entre los dos se arreglaron para quedarse con el resto del recurso, yo recibí la tarjeta donde me iban a depositar pero recibí una llamada de ella donde supuestamente un licenciado decía que le entregáramos las tarjetas que porque él tenía que estar cobrando y él nos daría el dinero. Nada más me envolvieron, me dieron los 500 pesos y luego me dieron de baja, me pusieron como si estuviera estudiando pero no es cierto, yo ahorita ni estudio ni trabajo", explicó. La afectada dijo que solicitará que se abra una investigación a las autoridades que corresponda para esclarecer esta situación.

Programa federal

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. *La y/o el beneficiario es el Joven aprendiz que ha recibido la beca al menos un mes y cuyos datos personales se encuentran registrados en el padrón de beneficiarios del programa. *La intención es incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, propiciando la conexión de los mismos con unidades económicas dispuestas y con posibilidad de brindarles capacitación en el trabajo.