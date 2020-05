Critican ejercicio de recursos a funcionarios de Torreón

Diversos reclamos se generaron en las Comisiones de Salud y de Ordenamiento Territorial, mismas que se llevaron a cabo de forma virtual durante el miércoles en la mañana.

En la primera de las comisiones se citó a comparecer al titular de Salud Municipal, Manuel Acuña, quien ante los ediles ofreció un panorama respecto al estado de la pandemia en la ciudad de Torreón y las acciones que se realizan a nivel local para dar atención a la población.

El funcionario explicó que se han estado priorizando situaciones de sanitización en la vía pública, así como en hospitales y hasta corporaciones de seguridad; aunque admitió que la mayor parte de los recursos materiales que se ejercen en la actualidad corresponden a meses anteriores, ante la falta de aprobación de órdenes de pago de parte de la Tesorería Municipal.

Al respecto, ediles de oposición reclamaron y acusaron "falta de comunicación", además de "desorden administrativo" en general.

La discusión además se prolongó debido a los señalamientos de los ediles en el sentido financiero. Solicitaron que en adelante la Dirección de Salud Municipal tenga un mayor apego a su Programa Operativo Anual (POA), con el cual se podrá medir de mejor forma el avance de cada programa.

En la Comisión de Urbanismo se citó a comparecer al titular de la oficina municipal, Aldo Villarreal, quien ofreció detalles de los proyectos de ordenamiento en el tema de espectaculares y anuncios en el municipio.

El funcionario destacó además los avances normativos que se tienen preparados de cara a los próximos meses.

Sin embargo, los propios ediles de oposición destacaron de nueva cuenta que se corre el riesgo de caer en subejercicios, pues con una cantidad menor al 20 por ciento de recursos se han cumplido ya gran parte de los objetivos de la dirección en este año.

"Lo que vamos a hacer es proponer que le bajen de recursos entonces, no entendemos la forma en la que está operando el señor Villarreal... esto es un tema de toda la administración, no hay un respeto por los POA y pues la gente no sabe si se están usando adecuadamente los recursos", reclamó la síndica Dulce Pereda.

Detalles de la sesión

