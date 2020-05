'La prioridad es la salud de mi hijo', dice padre de hospitalizado por alcohol adulterado

Uno de los dos jóvenes trasladados desde el municipio de Parras hasta el Hospital General de Torreón ya fue dado de alta durante la tarde del martes. El otro joven, de nombre Ricardo, de 17 años de edad, continúa hospitalizado, reportando hasta el momento un estado de salud grave.

Al exterior del área de Urgencias del Hospital General, ubicada en el sector oriente de la ciudad, se encuentra Julián Rodríguez Martínez, padre de Ricardo, acompañado de dos de sus familiares, quienes esperan noticias del estado de salud del joven. La falta de dinero, alimentos y un lugar para dormir, hacen la espera más difícil.

La pesadilla para la familia comenzó alrededor de las 19:00 horas del pasado lunes, cuando fueron informados que Ricardo, el hijo mayor de cuatro hermanos, se encontraba grave en la clínica de Parras ya que no podía respirar. Uno de sus amigos, Benjamín, de 21 años, había perdido la vida en el traslado al hospital a bordo de un vehículo particular y otros dos presentaban problemas de ceguera.

Una vez dentro de la clínica, la familia fue informada que Ricardo, con domicilio en el ejido La Constancia del municipio de Parras, se encontraba conviviendo con sus amigos. Debido a la falta de bebidas embriagantes en el ejido, decidieron comprar frutas, bebidas con colorantes y metalón para mezclarlos, ya que anteriormente habían adquirido bebidas similares en el poblado, sin que estas les causaran alguna repercusión en su salud.

Fue después de varias horas de ingerir las bebidas alcohólicas que comenzaron a sentirse mal. Algunos presentaron problemas para respirar, adormecimiento en las piernas y problemas en la visión, por lo que pidieron auxilio al 911.

Los jóvenes recibieron los primeros auxilios y por su estado de salud, dos de ellos fueron trasladados al Hospital General de Saltillo. Por su parte, un menor de 16 años y Ricardo, de 17, fueron enviados al Hospital General de Torreón, donde quedaron internados en el área de Cuidados Intensivos.

Después de permanecer bajo observación médica, el menor de 16 años fue dado de alta durante la tarde del martes, sin embargo, Ricardo quedó hospitalizado, asistido con ventilación artificial para lograr respirar. Debido a la intoxicación requirió de una hemodiálisis, para la cual la familia aportó 3,000 pesos en efectivo, todo el capital con el que contaban para su estancia en Torreón.

Julián, padre de Ricardo, informó que hasta el momento el estado de salud de su hijo es grave y que hasta ahora no le han informado presenta problemas de la vista, ya que la prioridad es mantenerlos respirando y desintoxicar su cuerpo por completo.

"Para nosotros la prioridad es la salud de mi hijo, llegamos con tres mil pesos, que dimos para la hemodiálisis porque era urgente y ahorita no tenemos nada. Dormimos aquí afuera del hospital, pero eso es lo de menos, mi preocupación es que me pidan más cosas para mi hijo y no tener el dinero para comprarlas", comentó.

Para quienes deseen ayudar al padre de familia, se pueden comunicar al número telefónico 842-100-2484, o bien, acudir al exterior del área de Urgencias del Hospital General de Torreón, localizado a espaldas del Manto de la Virgen, sobre la carretera Torreón - Matamoros, donde la familia espera las 24 horas por información sobre la salud del joven intoxicado.

"Todo fue muy rápido, agarramos todo lo que teníamos y nos venimos. Aquí no tenemos familia, mi esposa se quedó allá con mis otros hijos y nosotros estamos aquí solos, esperando que mi hijo se recupere. Aunque no sabemos cómo le vamos a hacer, mi deber de padre es no dejar nunca solo a mi hijo, el mayor de todos" concluyó Julián.

Delicado

