Fallece Frank Devlyn, dueño de Ópticas Devlyn Cancela Inegi publicación de ENOE

Frank Devlyn, quien tomó las riendas del hoy Grupo Devlyn a los 22 años tras la muerte de su padre, falleció ayer miércoles.

La noticia fue dada a conocer por una de sus hijas, Jenny Devlyn. "Con muchísima tristeza les cuento que hoy (ayer) mi daddy se fue al cielo. My daddy, my hero, lo escribo y no me lo creo. Mi daddy fue un hombre fuera de serie, un grande, hoy se fue un gran mexicano. Te amor por siempre mi daddito querido", escribió en Instagram junto a una fotografía.

Frank estaba casado con Gloria Rita Gómez de Devlyn y juntos tuvieron a Melanie, Stephanie y Jennifer. Actualmente Melanie funge como presidenta del consejo del grupo, que fue fundado en 1936 en el estado de Chihuahua.

El Inegi canceló la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, prevista para ayer y lo mismo hará con la del 23 de junio, debido a la emergencia sanitaria que impiden la movilidad de su personal y las entrevistas cara a cara.

En su página web explicó que la cancelación decidida por la Junta de Gobierno del Instituto, ya había sido informada el pasado primero de mayo, cuando se aprobaron modificaciones al Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Inegi para el primer semestre de 2020.

En dicha ocasión también se anunció la publicación de resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) del 7 de mayo (referencia al mes de abril) y del 4 de junio (referencia al mes de mayo), ante la imposibilidad de realizar entrevistas directas durante la emergencia sanitaria.

"Dada la relevancia que tiene para el país esta información, el Instituto trabaja en el levantamiento de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), así como de la Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor (ETCO), cuyos resultados estarán disponibles a finales de mayo y junio de este año", subrayó.

La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo permitirá conocer información estadística sobre la fuerza de trabajo y sus características.