Critica síndica al alcalde Jorge Zermeño por falta de agua

La titular de la fracción del PRI en el Cabildo de Torreón, Dulce Pereda, acusó al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, de ser "irresponsable" en el tema del agua potable, esto en referencia a las declaraciones que realizó el mandatario recientemente, en las que afirmó que más del 90 por ciento de las colonias en la ciudad tenían agua en sus domicilios.

La síndica de vigilancia se refirió también a los recientes reclamos de colonos en la zona norte, oriente y hasta el centro de Torreón, quienes han reportado casi nula o nula presión en sus tuberías desde hace varias semanas.

"Es un irresponsable, anda en campaña, ¿cómo es posible? de verdad quiero que vaya a Hacienda Santa María, a La Perla, que vaya a Mayrán, que venga aquí a la Nueva Laguna Norte y Nueva Laguna Sur... la gente no tiene agua, pero aparte no solucionaste y no hiciste absolutamente nada para poder apoyarlos, en un año completo, no hiciste la planeación", reclamó Pereda.

La funcionaria además pidió al Simas Torreón "claridad" en las declaraciones que se le brindan a los vecinos de los diversos sectores, pues afirmó que no se les ha explicado que ante el abatimiento de pozos o fallas en general.

90 POR CIENTO

De las colonias en Torreón sí tienen agua, según estimaciones del alcalde Jorge Zermeño.

Reclamos

Colonias del sector norte se Torreón ha reportado desabasto de agua desde hace varias semanas en Torreón, principalmente en Viñedos, Santa Bárbara y Frondoso.