Periférico de Torreón en reclamo a la falta de agua

Vecinos de las colonias Nueva Laguna Sur y Norte de Torreón se sumaron a las quejas de falta de agua en la ciudad, decidieron llevar a cabo un bloqueo vehicular en el periférico durante varios minutos, situación que generó desorden vehicular y hasta reclamos de parte de los conductores.

Fue por la mañana del miércoles que unas 50 personas, principalmente madres de familia, se colocaron en línea sobre el periférico y la carretera a la Unión, justo a un costado del paso elevado en la zona, con pancartas y gritos reclamaron la falta de suministro de agua potable desde hace meses, lo que ha generado afectaciones a sus vidas diarias especialmente en la actual temporada de calor.

"Dicen que no hay presión supuestamente, que no es creíble porque en tiempos de elecciones y tiempo de frío sí tenemos agua, ahorita es una desesperación tremenda, somos ocho personas en mi casa y no podemos usar ni el baño bien", reclamó la señora María de los Ángeles, habitante de la colonia Nueva Laguna Sur. Admitió que en ambas colonias existen personas que no pagan a tiempo sus recibos, pero quienes sí cumplen con sus obligaciones igual se ven afectados por la falta de suministro.

Personal de la oficina de Atención Ciudadana en Simas Torreón se comprometió a mandar pipas cada 48 horas a los sectores afectados, además de hacer una interconexión.

