México no importara leche durante el 2020

Desde 2019 México redujo casi a la mitad la importación de leche en polvo y este año el producto ya no se comprará a otros países, pues toda la producción será nacional, anunció Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Explicó en conferencia de prensa que durante 2018 México importó 60 mil toneladas de leche en polvo. El año pasado se redujo a la mitad y este año el producto no se importará del extranjero gracias a que han estimulado, a través del precio de compra, la producción de los establos lecheros locales.

Con el programa Precios de Garantía, implementado a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa compra a pequeños y medianos productores a 8.20 pesos la leche fluida, mientras el precio comercial es de aproximadamente siete pesos por litro, costo al que le compran a las grandes lecheras del país.

El titular de la Sader explicó que la producción de leche en México creció porque se depuró el padrón de pequeños y medianos productores de Liconsa. De ocho mil que estaban en la lista quedaron tres mil 500, a quienes el precio de garantía les estimula a hacer crecer su productividad.

Sin embargo, para no tener problemas de acopio, el padrón continuó actualizándose y añadiendo más productores, por lo que se incrementó a 23 mil 500, lo cual garantiza unos 900 millones de litros de leche, cantidad superior a los 600 millones que se acopiaban antes de implementarse el programa.

Informó que la iniciativa privada, particularmente los grandes productores, están invirtiendo para hacer secadoras de leche y, de esta forma, deshidratar la de producción nacional, lo cual garantizará mayor producción.

A su vez Ignacio Ovalle, director de Segalmex, precisó que desde el inicio de la actual administración los centros de acopio de leche se han incrementado de 43 a 55, y esperan que este año concluya con 83. De esta forma, la presencia de centros de acopio pasó de 11 a 26 estados de la República.

Ante la inconformidad de algunos productores, quienes se han quejado de que no les compran el producto con el precio de garantía, Ovalle puntualizó que desde que inició el programa se señaló que el precio es sólo para pequeños y medianos lecheros, pero al depurar el padrón hubo empresas grandes que intentaron permanecer en la lista.

"Entonces puede haber productores grandes que digan: me bajaron el precio, pero no, no estabas invitado a esta fiesta. En realidad el precio de garantía es para los humildes y a los otros, a los grandes, sí les compramos también, pero no a precio de garantía. Les compramos a siete o a 7.20 pesos por litro", detalló.

El director de Segalmex puntualizó que el precio comercial no es fijo porque la leche llega con distintos grados de acidez y se mide la calidad, pues se trata del alimento que consumirá la población mexicana.

"En resumen, para contestar la diferencia de precio que a veces se presenta: a los grandes todo nuestro respeto y les compramos su leche a precio comercial, a los más pobres con estímulo, a precio de garantía", declaró.